В Пусане начала свою работу 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

На сессии ожидается рассмотрение казахстанской номинации «Скальные мечети Мангистау и связанные с ним сакральные объекты», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

19 июля в городе Пусан, Республика Корея, начала свою работу 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая продлится до 29 июля.

В официальной церемонии открытия приняли участие Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани.

Сессия объединила порядка 3 000 участников из 196 государств-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества.

В ходе заседания Комитет Всемирного наследия рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия, а также 147 отчетов о состоянии сохранности объектов.

Делегация Казахстана принимает активное участие в работе сессии на правах члена Комитета Всемирного наследия.

На сессии ожидается рассмотрение казахстанской номинации «Скальные мечети Мангистау и связанные с ним сакральные объекты».

Напомним, на заседании Национального Курултая в Атырау в Глава Государства Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению уникальных подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.