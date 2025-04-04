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Первыми на ковер в столице Иордании Аммане вышли борцы греко-римского стиля. Казахстан в этом виде единоборств был представлен в десяти весовых категориях, а успех мы отпраздновали в четырех из них.

Так, обладателями серебряных наград стали Омар Сатаев, в финале в весовой категории до 82 кг уступивший иранцу Мохаммаду Нагуси, и Алимхан Сыздыков, которого в весе до 130 кг обыграл другой иранец – Фардин Хедаяти. Бронзовые медали нашей стране принесли Ибрагим Магомадов (до 77 кг) и Шамиль Ожаев (до 87 кг). В командном зачете по этому виду борьбы мы стали четвертыми, пропустив ставших первыми иранцев, взявших второе мес­то узбеков, которые уверенно, но достаточно неожиданно для всех обошли остановившихся на третьем месте японцев.

Кто же из представительниц женской борьбы стала лучшей на континенте? Нашу страну представляли десять спортсменок, но взяли они лишь две награды – одну «бронзу» и одно «золото».

Так, вначале отличилась Зейнеп Баянова, которая в поединке за третье место в весовой категории до 53 кг одержала победу над представительницей Монголии Отгонтуя Чинболд со счетом 10:6. Но больше всех порадовала, конечно же, лидер нашей национальной команды Жамиля Бакбергенова, выступавшая в весе до 72 кг.

Жамиля довольно легко пробилась в полуфинал, разгромив досрочно в четвертьфинале южнокорейскую спортсменку Се Хи Ким со счетом 10:0. А вот уже потом ее ждала встреча с чемпионкой мира Масако Фуруичи из Японии. Это была одна из самых зрелищных схваток чемпионата. Казахстанка первой вышла вперед, ведя со счетом 1:0, но потом ее соперница не только отыгралась, но уже и сама повела в счете 1:2. Благо Бакбергенова смогла собраться и буквально вырвала победу на последних секундах, «вытолкнув» свою визави с ковра практически одновременно с сиреной. Счет на табло стал 3:2 в пользу нашей соотечественницы, но тут японская сторона затребовала пересмотр эпизода. Результат полуфинальной схватки остался без изменений.

А дальше был финал. Поединок за золотую медаль Жамиля провела против китайской спорт­сменки Юци Лю. Она, можно сказать, даже подарила первое очко своей сопернице (0:1), но потом финишировала с общим, а главное – победным, счетом 4:1. Тем самым Бакбергенова стала одной из самых титулованных спортсменок в Азии, став четырехкратной чемпионкой континента. Ранее она уже брала «золото» на азиат­ских первенствах в 2020, 2022 и 2023 годах. Также в ее активе три серебряные награды чемпионатов мира (2021, 2022, 2024) и «бронза», завоеванная в 2023 году.

По итогам состязаний в женской борьбе наша сборная в медальном зачете разделила пятое место с Кыргызстаном. Абсолютным лидером стала сборная Японии, на втором месте оказалась национальная команда Северной Кореи, а замкнула тройку лучших сборная Китая. На четвертом мес­те расположились индийские спортсменки.

С особым нетерпением наши болельщики ждали выступления борцов вольного стиля, так как среди девяти казахстанцев на ковер выходили побороться и наши самые известные палуаны – первый в истории страны чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан и действующий чемпион мира, а также обладатель «серебра» первенства планеты 2019 года Нуркожа Кайпанов.

Отметим, что Ризабек, хотя и является чемпионом планеты, в Азии до поездки в Амман выигрывал лишь «серебро», причем дважды. Немного не повезло ему и в этом году. Он стал трехкратным серебряным призером первенств континента, на этот раз в решающей схватке в весе до 98 кг уступив в финале японцу Арашу Йошиде. Что ж, будем ждать от него «золота» на первенствах планеты, а может быть, и на Олимпийских играх.

А вот кто просто блестяще справился с возложенной на него задачей, так это Нуркожа Кайпанов, выступавший в весе до 74 кг. На пути к «золоту» в 1⁄8 финала он одолел Магомедрасула Аслуева из Бахрейна (2:1), в 1⁄4 финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0), а в полуфинале уверенно прошел и иранца Мухамедрезе Шакери (6:1).

В финале же он встретился с Орозобеком Токтомамбетовым из Кыргызстана. Схватка получилась очень упорной. Поначалу казахстанец даже уступал, но все же смог совершить камбэк и завершить поединок со счетом 2:1 в свою пользу. Таким образом Нуркожа смог стать трехкратным чемпионом Азии (он побеждал в 2019 и 2021 годах, а еще брал «серебро» в 2022 году).

Но эти награды не стали последними в копилке наших вольников. Не менее успешным был и Болат Сакаев, который дошел до финала первенства континента в весовой категории до 86 кг. Отметим, два года назад он выигрывал чемпионат Азии, а в этот раз в поединке за «золото» сошелся с иранцем Абольфазлом Фирузаеи и уступил ему. Но и серебряная награда – это просто отличный результат.

Еще две бронзовые медали нам принесли Азамат Даулетбеков, выс­тупавший в весе до 92 кг, и Рахат Калжан в весовой категории до 57 кг. Отметим, что для Азамата Даулетбекова эта награда стала шестой на чемпионатах Азии. Ранее он выступал в категории до 86 кг, где завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В свою очередь Рахат в третий раз за карьеру поднялся на пьедестал чемпионата континента – в 2022 году он занял второе место, а в 2023-м – третье.

На первенстве континента наши вольники заняли третье место в командном зачете, пропустив вперед лишь ставшую сильнейшей сборную Ирана и Японию, чьи борцы заняли второе место.

«Чемпионат Азии прошел на высоком уровне. Судейский состав был хорошо укомплектован и качественно выполнил свою работу. Все результаты совпадают с нашими ожиданиями. Каждый борец выступал в соответствии с уровнем подготовки. Например, Нуркожа Кайпанов и Азамат Даулетбеков не боролись в привычных весовых категориях, но имеют отличные результаты, что говорит о высоком уровне нашей команды», – отметил в интервью Национальному олимпийскому комитету Казахстана главный тренер нашей национальной команды по вольной борьбе Мадияр Курамысов.

И подводя итоги выступления наших палуанов по всем видам борьбы, скажем, что наша сборная заняла почетное пятое место. Общий зачет выиграл Иран, на втором месте расположилась национальная команда Японии, а тройку лучших замкнула Северная Корея.