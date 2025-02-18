В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав

Одним из знаковых проектов института стал конкурс «Шапагат», который проводится уже более 20 лет и отмечает достижения изобретателей Казахстана. В нем школьники, студенты и взрослые изобретатели представляют свои инновационные решения. Победители получают признание на национальном уровне, а также денежные поощрения и сертификаты.

– В 2023 году мы вернули очный формат конкурса. Это позволило нам более детально оценивать проекты, проводить тщательное рассмотрение заявок. Конкурсная комиссия выбирает лауреатов, в том числе обладателей звания «Заслуженный изобретатель». У нас есть две номинации для молодежи – «Молодой изобретатель» и «Юное дарование». Это отличная возможность для них заявить о себе в области изобретательства, – рассказывает Инкара Шертышева.

Не менее важный проект Qazpatent – конкурс эссе среди старшеклассников. Он долгое время проходил под лозунгом «Будущее в твоих руках: созидай, изобретай». Но в последние годы его тема звучит так: «Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность».

– Мы заметили, что в последнее время участники начали активно использовать искусственный интеллект для создания своих работ. Это стало для нас настоящим вызовом. В этом году мы пересматриваем формат конкурса, чтобы сохранить его объективность и дать участникам возможность продемонстрировать свои творческие способности, а не только использовать готовые инструменты ИИ, – добавила Инкара Шертышева.

Нельзя не назвать и другой значимый проект Qazpatent – это Школа юного изобретателя, организованная в 2020 году. Занятия в ней помогают школьникам понять, как защитить свои идеи, формируют у них культуру уважения к интеллектуальной собственности.

– Мы проводим интерактивные занятия, рассказываем детям об основах интеллектуальной собственности, обучаем их, как зарегистрировать свои изобретения. В прошлом году провели юбилейную – десятую – школу, адаптированную для детей, занимающихся робототехникой, – продолжает Инкара Шертышева.

Важное место в работе Национального института интеллектуальной собственности занимает проект «Дети в науке», призванный поддержать школьников во время участия в международных олимпиадах.

– Мы провели международный научный форум «Девочки и интеллектуальная собственность – катализатор инноваций и творчества» в апреле 2023 года. В нем приняли участие школьники, студенты, а также учителя и директора школ. Форум стал уникальной платформой, где выступили победители международных научных конкурсов. Мы с гордостью наблюдаем, как эти дети вдохновляют своих сверстников на новые достижения в науке и изобретательстве, – говорит Инкара Шертышева.

В апреле 2024 года в Астане прошел II Международный научный форум для школьников – победителей международных конкурсов. Он также стал важным мероприятием для популяризации науки среди молодежи и вовлечения школьников в международное научное сообщество.

Кроме того, с 2017 по 2019 год Qazpatent проводил конкурс для школьников, направленный на стимулирование интеллектуального потенциала молодежи. Одним из ярких примеров успеха стал участник конкурса Евгений Демиденко из Кызылорды. Он после семидневной учебной поездки в Университет Крэнфилда доработал свой проект и продал его компании Boeing. Сегодня он возглавляет компанию, занимающуюся цифровизацией. И это еще раз показывает, как важно развивать интеллектуальные способности у молодежи и предоставлять им возможности для реализации своих идей.

– Наша задача – не только обучать детей тому, как защищать свои идеи, но и формировать культуру уважения к чужому интеллектуальному труду. Мы надеемся, что в ближайшем будущем такие занятия станут частью школьной программы, ведь развитие этих навыков – залог успеха каждого будущего изобретателя, – заключила Инкара Шертышева.