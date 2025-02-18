В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
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Qazpatent – это экспертная организация, подведомственная Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции. Здесь принимают заявки, проводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности. По словам руководителя управления развития и международного сотрудничества Национального института интеллектуальной собственности (Qazpatent) Инкары Шертышевой, этим их работа не ограничивается. Здесь активно занимаются популяризацией интеллектуальной собственности, формированием у молодежи понимания значимости охраны авторских прав.