– Я родилась и выросла в поселке Атасу Жанааркинского района (сегодня районный центр Жанаарка), училась в русскоязычном классе, – рассказывает Юлия. – Соседи были разных национальностей, мы были очень дружны, и по-казахски говорили многие. Все мои друзья, подруги – казахи, так что язык знаю, как говорится, еще с песочницы.

В семье Юлии Юдиной тоже говорят по-казахски – мама выучила, когда вышла замуж и переехала из Сатпаева в Жанаарку, родные сестра и двое братьев тоже начали говорить еще до школы.

– Я сейчас живу и работаю в Жезказгане, – рассказала она. – Следовала за своей мечтой – стать медиком. В выпускном классе мне сделали операцию. Помню, как восхищалась работой медсестер в больнице, с интересом наб­людала за ними. Кто-то был строг, а кто-то потакал нам, пациентам. Глядя на их слаженную работу, общение с нами, я думала, какая же это благородная профессия.

В 2008 году девушка поступила на сест­ринское дело в Жезказганский медицинский колледж, с 2011 года работает в городской поликлинике «Жүрек». Еще несколько лет спустя окончила Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова и получила диплом по специальности «логопед-дефектолог».

Как признается Юлия Юдина, работа логопеда в регионе сегодня очень вост­ребована, специалистов не хватает. Знание казахского ей очень помогает в работе – и в поликлинике, и в кабинете логопеда.

– Когда работаешь с людьми, знание языка очень важно, – поясняет она. – Новые пациенты, особенно если неуверенно говорят по-русски, рады, когда узнают, что я говорю по-казахски. Говорят: «Ой, давно бы сказала, а то слова подбираем».

Юлии Юдиной очень запомнилась командировка на юг, в соседнюю Кызылординскую область. В самом начале пандемии железнодорожная компания, главный офис которой находится в Кызылорде, закупила вакцину, и Юлия с другими медиками поехала, чтобы делать прививки железнодорожникам.

– Вот в Кызылорде, мне кажется, все говорят по-казахски, – вспоминает она. – Мы работали в соседней области три дня, удалось обменяться опытом с коллегами из городской поликлиники. Было очень интересно, посмотрели, как они ведут документацию, общаются с людьми, как оборудован детский кабинет. В южных регионах много пилотных проектов в сфере медицины, и нам посчастливилось многое узнать об их работе. А главное, в Кызылорде коллеги очень открытые, дружелюбные и гостеприимные.

Что интересно, отметила девушка, у соседей традиционная кухня очень разнообразная и много блюд с рисом. Конечно же, плов – один из самых любимых. А вот в ее доме на праздничном столе царствует бесбармак.

– Сейчас я в декрете, в прошлом году вышла замуж, родила сына, малышу исполнилось два месяца, – поделилась она. – Мой муж – казах, его зовут Нуржан. Познакомились случайно – ехали в одной в попутке. Говорит, понравилась с первого взгляда, а когда заговорила по-казахски – понял, что судьба. Красиво ухаживал за мной, познакомил с семьей, а теперь мы сами родители.

Про казахские традиции Юлия Юдина знала по большей части со школы, где о них рассказывали учителя. Понимая, что входит в казахскую семью, перед свадьбой постаралась поглубже вникнуть в культуру: читала литературу, статьи в Интернете.

– В нашей семье любимые праздники – Наурыз, Новый год и дни рождения, – отметила она. – Когда сыну исполнится год, проведем обряд тусау кесу. Потихоньку с мужем разговариваем с ним на двух языках, мне кажется, он прекрасно нас понимает, улыбается. А я уже мечтаю о том, что в школе отдам его на курсы анг­лийского. Очень хочу, чтобы ребенок говорил на трех языках.

Порой у Юлии Юдиной спрашивают совета, с чего лучше начать изучать казахский. По мнению медика, сначала лучше расширить словарный запас.

– Вокруг нас в повседневной жизни очень много вещей, которые видим каждый день, – отметила она. – Элементарно – вилка, ложка, стены, дверь. Сначала можно изучить названия всего, что есть в доме, потом во дворе, на улице. Конечно же, нужно знать слова приветствия, пробовать писать сообщения в мессенджере. Мне кажется, это даже интересно, в любой форме общения слова запоминаются легче. А уж где и как используются окончания, как строятся вопросы и сами предложения, потом понять гораздо легче.

По мнению Юлии Юдиной, нужно чаще практиковаться и не бояться ошибиться. Среди коллег, соседей, друзей всегда найдутся те, кто, увидев стремление к учебе, обязательно поддержит.