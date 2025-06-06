В работе – верный помощник

Қазақ тілі
8
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Юлия Юдина знает казахский с детства.

фото из архива Юлии Юдиной

– Я родилась и выросла в поселке Атасу Жанааркинского района (сегодня районный центр Жанаарка), училась в русскоязычном классе, – рассказывает Юлия. – Соседи были разных национальностей, мы были очень дружны, и по-казахски говорили многие. Все мои друзья, подруги – казахи, так что язык знаю, как говорится, еще с песочницы.

В семье Юлии Юдиной тоже говорят по-казахски – мама выучила, когда вышла замуж и переехала из Сатпаева в Жанаарку, родные сестра и двое братьев тоже начали говорить еще до школы.

– Я сейчас живу и работаю в Жезказгане, – рассказала она. – Следовала за своей мечтой – стать медиком. В выпускном классе мне сделали операцию. Помню, как восхищалась работой медсестер в больнице, с интересом наб­людала за ними. Кто-то был строг, а кто-то потакал нам, пациентам. Глядя на их слаженную работу, общение с нами, я думала, какая же это благородная профессия.

В 2008 году девушка поступила на сест­ринское дело в Жезказганский медицинский колледж, с 2011 года работает в городской поликлинике «Жүрек». Еще несколько лет спустя окончила Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова и получила диплом по специальности «логопед-дефектолог».

Как признается Юлия Юдина, работа логопеда в регионе сегодня очень вост­ребована, специалистов не хватает. Знание казахского ей очень помогает в работе – и в поликлинике, и в кабинете логопеда.

– Когда работаешь с людьми, знание языка очень важно, – поясняет она. – Новые пациенты, особенно если неуверенно говорят по-русски, рады, когда узнают, что я говорю по-казахски. Говорят: «Ой, давно бы сказала, а то слова подбираем».

Юлии Юдиной очень запомнилась командировка на юг, в соседнюю Кызылординскую область. В самом начале пандемии железнодорожная компания, главный офис которой находится в Кызылорде, закупила вакцину, и Юлия с другими медиками поехала, чтобы делать прививки железнодорожникам.

– Вот в Кызылорде, мне кажется, все говорят по-казахски, – вспоминает она. – Мы работали в соседней области три дня, удалось обменяться опытом с коллегами из городской поликлиники. Было очень интересно, посмотрели, как они ведут документацию, общаются с людьми, как оборудован детский кабинет. В южных регионах много пилотных проектов в сфере медицины, и нам посчастливилось многое узнать об их работе. А главное, в Кызылорде коллеги очень открытые, дружелюбные и гостеприимные.

Что интересно, отметила девушка, у соседей традиционная кухня очень разнообразная и много блюд с рисом. Конечно же, плов – один из самых любимых. А вот в ее доме на праздничном столе царствует бесбармак.

– Сейчас я в декрете, в прошлом году вышла замуж, родила сына, малышу исполнилось два месяца, – поделилась она. – Мой муж – казах, его зовут Нуржан. Познакомились случайно – ехали в одной в попутке. Говорит, понравилась с первого взгляда, а когда заговорила по-казахски – понял, что судьба. Красиво ухаживал за мной, познакомил с семьей, а теперь мы сами родители.

Про казахские традиции Юлия Юдина знала по большей части со школы, где о них рассказывали учителя. Понимая, что входит в казахскую семью, перед свадьбой постаралась поглубже вникнуть в культуру: читала литературу, статьи в Интернете.

– В нашей семье любимые праздники – Наурыз, Новый год и дни рождения, – отметила она. – Когда сыну исполнится год, проведем обряд тусау кесу. Потихоньку с мужем разговариваем с ним на двух языках, мне кажется, он прекрасно нас понимает, улыбается. А я уже мечтаю о том, что в школе отдам его на курсы анг­лийского. Очень хочу, чтобы ребенок говорил на трех языках.

Порой у Юлии Юдиной спрашивают совета, с чего лучше начать изучать казахский. По мнению медика, сначала лучше расширить словарный запас.

– Вокруг нас в повседневной жизни очень много вещей, которые видим каждый день, – отметила она. – Элементарно – вилка, ложка, стены, дверь. Сначала можно изучить названия всего, что есть в доме, потом во дворе, на улице. Конечно же, нужно знать слова приветствия, пробовать писать сообщения в мессенджере. Мне кажется, это даже интересно, в любой форме общения слова запоминаются легче. А уж где и как используются окончания, как строятся вопросы и сами предложения, потом понять гораздо легче.

По мнению Юлии Юдиной, нужно чаще практиковаться и не бояться ошибиться. Среди коллег, соседей, друзей всегда найдутся те, кто, увидев стремление к учебе, обязательно поддержит.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Десятое дыхание
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Вход в «особый» мир открыт
Фонтаны – душа Шымкента
Где совесть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Память, звучащая в Слове
В Уральске реконструируют набережную
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Магди Макулов: богослов и кази
На землях гослесфонда Восточного Казахстана продолжают восстановительные работы
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Токаев: "Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна, поэтому крайне важно, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись"
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии
Творчество без дублей
Министры экономики и торговли Центральной Азии и Китая встретились в Астане
О чем расскажет Белкарагай
Расстрелы в Лисьей балке. В 1930-е годы прошлого столетия ужесточились гонения на духовенство
Дети Карлага
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком

Читайте также

Было бы стремление – учителя найдутся
Язык как мост между мирами
Родился курдом – вырос казахом
Свобода знать, понимать и говорить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]