Не отходы, а сырье для переработки и... искусства

В солнечный день в парке Jetisu подростки остановились у необычных скульп­тур, долго их рассмат­ривали, потом стали задавать воп­росы: из чего это сделано, что означает каждая фигура, почему внутри пакеты, картон и бутылки?..

Художник Канат Абдин показал им внутреннюю начинку работ и объяснил: это не гипс и не бронза, а то, что еще недавно было мусором. Чем больше он рассказывал, тем заметнее был интерес ребят. Они переходили от одной скульптуры к другой, восхищенно вглядываясь в детали.

Так III Экологический фестиваль Jasyl Fest стал частью обычного выходного для посетителей парка. Он показал, что все более востребованными становятся форматы, которые не только напоминают о чистоте, но и помогают по-новому посмотреть на отходы, потребление и личную ответственность.

Фестиваль был организован Ассоциацией экологических организаций Казахстана в рамках социального проекта StopMusor при поддержке акимата Астаны. Парт­неры мероприятия – Офис программ ОБСЕ в Астане, Seleu Consulting, Национальный центр энергосбережения и Назарбаев Университет.

В парке развернулись дармарка, прием вторсырья, экомаркет, тематические стенды, проходили игры, викторины и экоквес­ты, показ экомоды от проекта ArtMaster, выставка работ художников – участников респуб­ликанского конкурса ECO ART QAZAQSTAN, а также состоялся вечерний показ мультфильма «ВАЛЛ-И». Целью фестиваля было показать, как простые экологические привычки могут входить в повседневную жизнь. И это удалось: даже те, кто просто гулял по парку, рассматривали арт-объекты и участвовали в акциях.

– Культура начинается дома, с малого. Когда люди замечают соринку, тогда можно поднять глаза и увидеть дальше и шире, – подчеркнула председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева.

Ей вспомнилась история участника одного из прежних конкурсов: после переезда семьи из Астаны в Шымкент его маленький сын спросил, почему на работе у отца нет раздельного сбора мусора. Так детский вопрос подтолкнул взрослого человека и целое предприятие внимательнее отнестись к экологическим привычкам.

По словам Айгуль Соловьевой, одной из самых сложных прак­тик остается раздельный сбор. Даже если отходы сортируются дома, во дворах они часто оказываются в одном контейнере. Остро стоят вопросы сбора мусора в местах отдыха и утилизации строительных отходов. Просвещение должно сочетаться с понятной инфраструктурой и административной ответственностью.

Председатель правления Национального центра энерго­сбережения и Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Елдос Абаканов отметил, что такие фестивали показывают: отходы – это не просто мусор, а сырье для переработки и повторного использования.

– Важно развивать пункты приема, сетчатые контейнеры и объяснять, куда направляется сырье. В рамках EcoQolday отрабатываются механизмы, при которых жители, объединения собственников имущества и КСК смогут собирать отходы и сдавать их на переработку, а полученные средства направлять, например, на благоустройство дома, – пояс­нил Елдос Абаканов.

На фестивале эта тема получила художественное измерение. Участники ECO ART QAZAQSTAN работали с переработанными материалами как с основой для новых образов. Победителями стали Канат Абдин в номинации «Скульптура⁄инсталляция», Наталья Лепп – «Экомода и стиль», Ирина Субботина – «Лучший арт-объект из вторсырья», Гульжан Торежанова – «Дизайн предметов быта».

Канат Абдин из села Арнасай Акмолинской области использует пластиковые бутылки, картон, пакеты, старую одежду, ветки и другие материалы, которые сам собирает, в том чис­ле у реки Ишим. До этого он 15 лет занимался живописью и росписью стен, но осознал, что привычные материалы уже не вдохновляют его. Именно экопроект возродил в нем желание творить снова: здесь искусство не только создает образ, но и возвращает вещам смысл.

– Проект называется «Вторая форма», потому что выброшенные предметы через скульптуры получают вторую жизнь, –

объяснил он.

Многие поначалу не верят, что такие выразительные объекты можно создавать из отходов. Поэтому автор сознательно оставляет открытыми отдельные участки скульптур, чтобы зрители увидели «внутреннос­ти» из мусора. Сам художник убежден, что экологическое искусство может работать как форма просвещения, но для масштабирования проекта одной личной инициа­тивы недос­таточно. Нужны дос­тупные площадки, логистика и поддержка авторов, которые через творчество поднимают экологическую тему.

– Хочу проводить выставки, мастер-классы в разных городах, в том числе в туристичес­ких, где могут больше мусорить. Я покажу, как экоскульптура создается с нуля. Особенно важно делать это в школах и университетах, чтобы ребята видели сам процесс, – поделился Канат Абдин.

Победитель в номинации «Экомода и стиль» Наталья Лепп, учитель художественного труда школы-гимназии № 4 им. Л. Н. Толстого г. Степногорс­ка, представила роскошные белые платья, словно сшитые из воздушных перьев. Это был выброшенный изолон-утеплитель. Оказалось, что и на своих уроках она с детьми делает креативные проекты из переработанного материала. Арт-объект активис­тов детско-юношеской организации «Жас ұлан» – изображение государственного флага из 4 тыс. плас­тиковых крышек – вдохновляюще дополнял атмосферу фестиваля.

Jasyl Fest наглядно продемонстрировал, что экологическая культура формируется не только через официальные документы и призывы, но и через личное впечатление, творчество и живой интерес как у взрослых, так и у детей. Чем больше у экологической повестки будет таких понятных и вовлекающих форма­тов, тем устойчивее она будет закрепляться в обществе. А поддержка экохудожников, педагогов и молодежных инициатив способна сделать этот процесс еще более содержательным и долгосрочным.