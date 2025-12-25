По «Болашаку» за рубежом будут обучаться специалисты по ИИ и в сфере атомной энергетики

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В этом году конкурс на присуждение стипендий «Болашак» проводился по новым правилам. Претенденты проходят три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, рассмотрение Республиканской комиссией кандидатур, набравших наиболее высокие баллы. Также предоставлена возможность повторного участия в конкурсном отборе в течение календарного года, что расширяет пул потенциальных претендентов, предоставляя им дополнительный шанс на успешное участие в программе.

По итогам конкурса комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 225 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил 4 претендента на одно место. Стоит отметить, что в этом году были обновлены требования для зарубежных вузов и научных центров. В частности, установлен критерий их обязательного вхождения в топ-100 авторитетных международных рейтингов, что позволит повысить качество академического обучения.

Из общего числа новых стипендиатов 152 человека будут обучаться в магистратуре, 16 – в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных университетах и центрах.

Кроме того, 182 казахстанца получили гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. В целях повышения качества отбора в этом году были усилены требования к претендентам, в частности, введено обязательное наличие научных статей в авторитетных изданиях или международных патентов. Кроме того, перечень направлений научных стажировок приведен в соответствие с приоритетами Высшей научно-технической комиссии при Правительстве.

Также на заседании утверждена новая категория для прохождения профессиональных стажировок в 2026 году – «пользователи системы искусственного интеллекта». Курс на масштабную цифровизацию экономики требует развития компетенций в сфере искусственного интеллекта. Это важное условие роста конкурентоспособности национальной экономики и развития ключевых отраслей в условиях цифровой трансформации.

Кроме того, было принято решение с 2026 года учредить отдельную категорию по магистратуре, докторантуре и стажировке, направленную на подготовку специалистов в сфере атомной энергетики. Ежегодная квота на 20 стипендий позволит своевременно подготовить квалифицированные кадры для отечественной атомной промышленности.

В целом, доля стипендий «Болашак», присуждаемых по естественно-техническому направлению, увеличилась с 59,2% в 2022 году до 70% в 2025 году. Доля присужденных стипендий по научным стажировкам по инженерно-техническим специальностям выросла с 46,0% в 2022 году до 72,4%.

По итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашак».

