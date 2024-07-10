В рамках реализации республиканской программы «Единство в многообразии» состоится около 100 мероприятий
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Айгуль Турысбекова, Алматы
Открывая заседание «круглого стола», председатель Гражданского альянса Алматы Каиржан Абдыхалыков отметил, что проект посвящен 30-летию АНК, который отмечается в 2025 году. Особенность этой программы заключается в том, что впервые АНК совместно с общественными организациями и гражданским сектором будет проводить масштабную работу, оказывая содействие в укреплении единства народа через реализацию принципа «Единство в многообразии».