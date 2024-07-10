В рамках реализации республиканской программы «Единство в многообразии» состоится около 100 мероприятий

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Открывая заседание «круг­лого стола», председатель Гражданского альянса Алматы Каиржан Абдыхалыков отметил, что проект посвящен 30-летию АНК, который отмечается в 2025 году. Особенность этой программы заключается в том, что впервые АНК совместно с общественными организациями и гражданским сектором будет проводить масштабную работу, оказывая содействие в укреплении единства народа через реализацию принципа «Единство в многообразии».

коллаж из архива «КП»

– Казахстан – общий дом для всех, мы должны сохранять единство в нашей стране, подчеркивая уважение к особенностям и ценностям нашего культурного разнообразия. При поддержке ЮНЕСКО в Алматы плани­руется провести Фестиваль национальных культур. Кроме того, каждый этнокультурный центр будет проводить свои мероприятия по тематике многообразия с общим посылом: «Мы разные, но у нас есть общее и единое – это наша Родина Казахстан», – отметил Каиржан Абдыхалыков.

Презентуя программу «Единство в многообразии», депутат Сената Парламента Нурия Ниязова напомнила, что на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу «единство в многообразии».

– Сегодня мы имеем полное право говорить о том, что культура казахов и казахстанская культура сформировали уникальный нацио­нальный код казахского народа, являющегося консолидирую­щим ядром этносов, живущих в стране. Казахстанцы, независимо от этнического происхождения, считают себя единым народом и нацией. В нашей стране нет понятия «национальные меньшинства», – сказала Нурия Ниязова. – Важнейшим объединяющим фактором является казахский язык, и АНК вносит весомый вклад в его развитие. Необходимо формировать в обществе востребованность государственного языка, а начинать это надо с семьи.

По ее словам, все мероприятия, которые пройдут в регионах, будут отличаться современной подачей с акцентом на историю региона и яркие личности прошлого и настоящего. Даже научно-практические конференции отойдут от привычного формата.

В своем выступлении политолог Виталий Колточник отметил, что принцип «Единство в многообразии» – это ключевой идеал, на котором основана уникальная внутренняя стабильность и геополитическое равновесие страны.

– Об этом мало кто задумы­вается, однако именно благодаря обществу многообразия, перетекающему в единство, Казах­стан – это государство с высшими свойствами адаптируемости к любым внешним шокам, рискам и потрясениям, – подчеркнул эксперт.

Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве создал основы открытого общества, о котором грезят западные демократии.

– Практика показывает высокий уровень устойчивости нашего многонационального государства, которое развивается в формате поликультурного диалога, самоуправления и согласия. Каждый казахстанец надежно защищен от проявлений бытового либо государственного национализма, имеет все возможности к нацио­нально-этнической самореализации, – заключил Виталий Колточник.

#АНК #круглый стол #30-летие #Единство в многообразии

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