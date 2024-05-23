В разы сократилась смертность при ДТП на отдельных участках автомагистралей

Говоря об обеспечении дорожной безопасности, он отметил, что в целом за прошлый год было зарегистрировано 6 000 ДТП, в которых погибли 542 человека и оказались травмированы свыше 7 000 граждан. Одна из главных причин – состояние дорог и инфраструктуры.

– В стране имеется всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов, – отметил он. – На сегодня требуется установить свыше 600 единиц светофоров, 25 тысяч дорожных знаков, нанести более миллиона километров дорожной разметки. Сложная обстановка наблюдается на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% всех летальных случаев.

В этой связи в последние годы особое внимание уделяется оборудованию современных магистралей, что положительно влияет на дорожную безопасность. Например, если 15 лет назад на дорогах погибали свыше 4 000 граждан, то сейчас в два раза меньше. А на отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в шесть раз.

– К примеру, на трассе Астана – Щучинск после ее реконструкции, увеличения количества полос до шести, а также обустройства разделительной полосы количество летальных исходов при ДТП снизилось с 75 до 12 погибших в год, – отметил Кайсар Султанбаев.

Еще одна причина большого количества ДТП – стремительный рост автопарка страны. Только за последние пять лет количество транспортных средств возросло на четверть. При этом срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет.

– В последние годы значительно увеличились факты формального проведения техосмотра. Это связано с введением уведомительного порядка о начале деятельности и отменой последующего контроля. Вместе с тем влияние формального техосмот­ра привело к тому, что на дорогах страны большое количество автомашин не соответствует требованиям по выхлопным газам и по безопасности в целом, – рассказал спикер.

Только за прошлый год из-за технических неисправностей автотранс­порта погибли семь человек, еще 26 получили травмы. На данный момент, уточнил он, для улучшения ситуации вносятся изменения в законодательство для перехода от уведомительного порядка деятельности операторов технического осмотра к разрешительному.

На брифинге также было отмечено: каждое четвертое ДТП происходит с участием детей. С начала этого года, к примеру, зарегистрировано почти 1,5 тыс. ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погиб 51 ребенок, свыше полутора тысяч получили травмы.

При этом представитель ведомства указал на тот факт, что безопасность детей напрямую зависит от родителей, так как ребенок копирует поведение взрослых.

– Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите детей! В каждой семье, детском саду и школе необходимо разъяснять детям нормы безопасности на дороге в качестве пешехода, велосипедиста, самокатчика или водителя мопеда, – добавил руководитель КАП.

В завершение он подчеркнул, что решение проблем безопасности дорожного движения требует комплекс­ного подхода.

– Только силами полиции и ужес­точением законодательства снизить количество ДТП и тяжесть их последствий невозможно. Положительных результатов в обеспечении дорожной безопасности можно достичь лишь путем совместной работы всех заинтересованных органов и общества, – подытожил Кайсар Султанбаев.