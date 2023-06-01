Упавший в траншею 8-летний павлодарец находится в реанимации

Ребенок попал в больницу после падения в водопроводную траншею в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

30 мая в одном из сел Щербактинского района ребенок 2015 года рождения упал в водопроводную траншею глубиной около трех метров. Мальчик с травмами госпитализирован в больницу города Павлодара.

«Досудебное производство начато по факту недобросовестного отношения к обязанностям в отношении начальника участка ТОО, занимающегося ремонтными работами в данном селе. Подозреваемый обязан явиться в полицию», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В управлении здравоохранения области рассказали, что состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимационном отделении.