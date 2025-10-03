Здесь не лечат,

а корректируют

– Глава государства сказал нам о главном – все дети, независимо от физических данных, интеллектуального состояния и социального положения, имеют равные права и должны быть поддержаны обществом, – начала разговор руководитель центра Анар Токсеи­това. – Это подтверждение того, что наша работа важна, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, нас радует благодарность родителей подопечных, но и поддержка государства имеет большое значение.

Педагоги уверены в том, что необходимо больше информировать общество о том, что детей с аутизмом нужно воспринимать такими, какие они есть. Они живут с этим диагнозом всю жизнь, и он уже не изменится. Конечно, пока есть барьеры, но и хороших примеров успешной социализации людей с РАС тоже немало.

Официально Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра при управлении образования области Улытау открылся 1 августа 2025 года. Но подготовительные работы начались гораздо раньше. Все-таки это первый опыт работы подобного учреждения в регионе.

– Сейчас в очереди на занятия в центре записаны 105 детей с подтвержденным в психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) расстройством аутистического спектра, – отметила Анар Куандыковна. – По своему опыту могу сказать, что таких детей больше, просто они еще не прошли ПМПК. Но чем раньше обнаружен аутизм, тем больше шансов на социализацию ребенка в будущем.

Как правило, необычные симп­томы проявляются до трех лет. Если ребенок не говорит, не понимает обращенную к нему речь и не смотрит в глаза окружающим, родителям стоит обратиться к педиатру, невропатологу, дефектологу или психологу.

– Задача педагогов центра – помочь решить трудности общения при социальном взаимодействии, – рассказала руководитель центра. – То есть социализировать подопечных, развивая у них общие навыки. Мы работаем согласно программе «Аутизм: мир один для всех», которая реализуется при поддержке Фонда Булата Утемуратова.

В центре функционируют кабинеты ранней поддержки (с рож­дения до 3 лет), развития речи (с 3 до 5 лет), обучающие навыкам общения (с 5 до 8 лет), социальным и жизненным навыкам (для подростков). Подопечными цент­ра могут стать дети до 18 лет, но сейчас работа идет в основном с дошколятами и учащимися начальной школы.

Безусловно, во многом развитие ребенка с аутизмом зависит от родителей. Так, занятия в центре посещает мальчик, который в свои 11 лет научился говорить на трех языках – казахском, русском и английском. У него поразительные способности к точным наукам. Кстати, задачки по математике он также решает на трех языках. И в этом огромная заслуга его мамы и папы, отмечают педагоги цент­ра. Единственное, что тревожит родителей, это замкнутость ребенка, ему трудно найти общий язык с ровесниками. А так хотелось бы, чтобы он мог общаться, играть с ними, учиться, как все.

– Мы обучаем его социальным навыкам, делаем так, чтобы он контактировал в процессе учебы с другими детьми, – пояснила Анар Токсеитова. – Никто не знает, сколько времени потребуется, чтобы он принял в свой мир окружающих. Все индивидуально, но клинические педагоги – логопеды, дефектологи, психологи – делают все возможное.

Недавно специалисты улытаус­кого центра имели возможность пройти практику в Алматы на базе аутизм-центра «Асыл мирас», организованную Фондом Булата Утемуратова. Методы коррекции, которым они здесь учились, проверены временем – это международный опыт, который подтвержден серьезными положительными результатами.

– Один из применяемых нами инструментов – методика ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills-Revised). Это тест для оценки и развития базовых языковых и учебных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития, – объяснила Анар Куандыковна. – Он помогает определить сильные и слабые стороны ребенка в таких областях, как речевое развитие, навыки само­обслуживания, академические и социальные навыки, а также двигательные способности.

От результатов этого теста и зависит индивидуальная программа развития для подопечного. Впрочем, первый визит и знакомство с педагогом редко бывают успешными. Ребенок может агрессивно отреагировать на окружающих, которых видит впервые. Поэтому очень важна поддержка со стороны родителей.

– Наше преимущество в том, что мы работаем не только с детьми, но и с родителями, – подчеркнула Анар Куандыковна. – Вместе проводим и тесты, и диагностику. А затем приступаем к коррекционной педагогичес­кой работе. Мы не лечим – мы корректируем, социализируем, развиваем навыки.

Сейчас на занятия в центр приходят 22 ребенка. Согласно утверж­денным стандартам, на каждого отводится 36 занятий продолжительностью один час. Параллельно здесь обучаются и родители, а дома они продолжают самостоятельную работу с детьми.

Гиперопека –

не помощник

Надо сказать, что изначально все думали, что это будет центр дневного пребывания для детей с аутизмом. Но здесь другие прио­ритеты.

– Наши педагоги учат подопечных основным навыкам – как застелить постель, навести порядок в комнате, помыть посуду. Есть уголок мелкой моторики, кабинет лечебной физкультуры и многое другое, – уточнила Анар Куандыковна. – С нетерпением ждем финансирования на оборудование кабинета для сенсорной интеграции. Вы заметили, что многие дети ходят, держа маму за руку? Для них это безопасность через телесный контакт. А есть дети, которые, наоборот, не чувствуют своего тела. И сенсорная интеграция может дать им возможность вернуть чувствительность нервным окончаниям.

Анар Токсеитова по образованию специалист-дефектолог. Ее стаж – 16 лет. За плечами учеба в университете, магистратуре. Однако, как признается она сама, полученные в вузе знания уже давно устарели. Поэтому важно учиться новому.

– Я начинала свой трудовой путь в школе, работала в коррекционных классах, в детском саду, в кабинете медико-психологической коррекции, в сфере инклюзии, – поделилась она. – Каждый наш специалист имеет высшее образование, но ежегодно появляются новые методики, поэтому мы просто обязаны продолжать обучение.

Постоянно работает над собой и клинический педагог Айгерим Абжанова. Она специалист по ранней поддержке детей с расстройством аутистического спектра.

– Мы начинаем урок с приветствия, потом делаем логоритмику, налаживаем сотрудничест­во, играем в ролевые игры. В целом мы развиваем мышление и логику ребенка, – рассказала она. – Посредством мелкой моторики работаем на улучшение полушарного развития.

Обычно в первые занятия дети не слушают педагога, но они привыкают и адаптируются довольно быстро.

– Главное – сотрудничество с ребенком, – подчеркивает педагог. – Я прошу родителей быть одной командой, ведь слаженное взаимодействие – это гарантия хорошего результата. После занятий даю рекомендации, домашние задания, чтобы адаптировать их к повседневной жизни. Родители у нас хорошие, сами спрашивают, что делать дома. Снимают видео, присылают мне посмотреть, ведь дома они одни, а в социуме другие.

У Айгерим Канзадаевны среднее и высшее медицинское образование. Она начинала работу фельд­шером, а в университете изучала нейропсихологию. С детьми с расстройством аутистического спектра работала еще в годы учебы.

– Для каждого ребенка я разрабатываю индивидуальный план работы, – пояснила она. – Один мой подопечный за три недели многому научился, сейчас очень самостоятельный. Вообще, я требую от родителей убирать бутылочки для кормления, соски, памперсы. Гиперопека всегда негативно влияет на развитие. Ребенок должен чувствовать свое тело, тогда и процесс социализации пройдет легко и быстро.

Главная проблема центра – нехватка кадров. По словам Анар Токсеитовой, им требуются логопеды и дефектологи. К сожалению, часто такие специалисты уходят в частные структуры, ведь в госучреждениях работать приходится за меньшую зарплату.

В связи с этим многие здесь работают по совмещению. К счастью, инклюзия в регионе достаточно хорошо развита. Поэтому и педагоги, пусть даже совместители, имеют богатый практический опыт работы.