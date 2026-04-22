В Казахстане запускают проект по обеспечению отдельными техническими средствами реабилитации

Безбарьерная среда
7

В республике будет внедрен новый механизм обеспечения лиц с инвалидностью отдельными техническими средствами реабилитации (ТСР) на безвозмездной основе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Данный пилотный проект будет реализован в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях. Проект разработан в рамках реализации Концепции инклюзивной политики до 2030 года и предусматривает переход к более эффективной и доступной системе поддержки.

Сегодня ТСР предоставляются на безвозвратной основе с учётом установленных сроков эксплуатации. При этом замена средств осуществляется без оценки их фактического состояния и степени износа, а ремонт в период использования не предусмотрен.

Как будет работать новый механизм?

В рамках пилотного проекта отдельные виды технических средств реабилитации (например, кресла-коляски, ходунки и другие средства передвижения) будут предоставляться во временное бесплатное пользование с последующим возвратом.

Такой подход дополняет действующую систему и делает её более гибкой. Вместо ориентации исключительно на срок эксплуатации вводится оценка фактического состояния оборудования.

Для этого создаётся служба социально-технической экспертизы (СТЭ), специалисты которой будут оценивать состояние технических средств реабилитации, степень их износа и принимать решения о дальнейшем использовании, ремонте или досрочной замене.

Если средство признаётся непригодным для дальнейшей эксплуатации, оно будет списано и заменено на новое, вне зависимости от установленного срока использования.

А пригодные, отремонтированные изделия могут повторно использоваться и временно предоставляться лицам с инвалидностью на период ожидания получения нового ТСР либо ремонта собственного средства реабилитации.

Важно отметить, что средства индивидуального использования, такие как протезы, в данный механизм не включены.

Проект, запуск которого планируется в текущем году, направлен на обеспечение непрерывности реабилитации лиц с инвалидностью, рационального использования технических средств реабилитации и повышения их доступности на местах.

Всего в пилотный проект планируется включить более 40 видов технических средств реабилитации, в том числе средства передвижения (кресла-коляски).

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]