В режиме инфляционного таргетирования

Крепости рушатся изнутри

Тенге по-прежнему остается в «зоне неопределенности», и это парадоксально, учитывая непрерывный рост экспорта углеводородных ресурсов, металлов, зерна и, соответственно, увеличение валютных поступлений в казну государства.

В минувшем году попытки Правительства удержать инфляцию в пределах, «менее критичных» для экономики и населения, к сожалению, не увенчались успехом – в годовом выражении данный показатель достиг 20,3%, оказывая негативное влияние на экономику, рынки и потребительский сектор.

Среди стран ЕАЭС это наиболее высокий показатель, сложившийся в условиях минувшего года. Даже в Российской Федерации, обложенной со всех сторон экономическими санкциями, уровень инфляции оказался по итогам года гораз­до ниже, чем в Казахстане, – около 12%.

Только за 10 месяцев 2022 года инфляция в годовом значении в Казахстане достигла 18,8%. В Кыргызстане за этот же период времени данный показатель составил 15,4%, в Беларуси – 15,2%, в Армении – 9,5%.

Казахстан среди стран-партнеров также выделился опережаю­щим ростом цен на продукты питания. Продовольст­венная инфляция за минувший год составила 25,3%. Для сравнения, в Кыргызстане за 10 месяцев 2022 года продукты питания подорожали на 17,2%, в Беларуси – на 15,7%, в Армении – на 12,5%, в России – на 12,4%.

Наиболее высокая динамика роста цен на одежду и обувь также отмечалась в РК – 15,3%. В Кыргызстане данный показатель за 10 месяцев минувшего года составлял 11,2%, в Армении – 8,7%, в России – 8,4%, в Беларуси – 7,8%.

Короче, легче сказать, что не подорожало в нашей стране, чем перечислять, какие товары и продукты, включая мясо, стали поис­тине «золотыми», доступными по нынешним временам далеко не каждому. Впрочем, все это и без того известно казахстанцам, несущим нарастающее бремя удорожания в то время, как антикризисные меры и реформы не позволяют устранить проблемы и противоречия, свойственные экспорт­но-сырьевой экономике.

Несмотря на позитивные показатели роста, озвученные в ходе заседания Правительства, посвященного итогам прошедшего года, проблем в стране немало. Причем, если говорить непосредственно об инфляции, пик которой, очевидно, еще не пройден, то нельзя не заметить: текущий год начинается с высоких инфляционных ожиданий казахстанцев. В декабре значение данного показателя составило 21,3%.

Инфляционные ожидания населения в основном связаны с продовольственной и непродовольст­венной инфляцией, ростом цен на ГСМ и тарифов в коммунальной сфере. И если данное обстоятельство вновь, как и в прошлом году, сыграет свою негативную роль в инфляционном процессе, то на сей раз ситуация может сложиться и так, что охотников на дорожающие товары в стране окажется негусто. Люди на свои мизерные средства, подверженные перманентной девальвации, смогут покупать только то, что пока еще доступно, – хлеб, соль, спички да говяжьи лытки…

Бесконечное снижение покупательной способности тенге на фоне безудержного роста цен на товары и услуги уже привело к тому, что более 1 млн человек в Казахстане находятся за чертой бедности, перебиваясь, что называется, с хлеба на квас. И это лишь то количество, которое фиксирует официальная статистика, хотя реальность, как правило, куда более сурова. При этом мало кто задается резонным вопросом: почему в стране периодически снижается курс тенге по отношению к другим валютам?

Если в прежние годы это объяс­нялось необходимостью усиления конкурентоспособности компаний-экспортеров, то сегодня курсовые всплески происходят периодически, без всякой аргументации и преди­словий, как наступление нового дня.

По мнению некоторых экспертов, девальвация тенге и инфляция стали для чиновников оптимальным способом решения проблемы задолженности по бюджету перед населением. «Одеревеневшим» тенге куда удобнее расплачиваться по счетам, чем полновесной валютой, не подверженной девальвации. Отсюда и бурный «виртуальный» рост банковских активов на фоне отставания и стагнации отечест­венной реальной экономики, избыток финансовых ресурсов при денежном голоде производст­венной сферы, предприятий малого и среднего бизнеса. При этом растут объемы международных валютных резервов (МВР), формируемых во многом за счет экс­плуатации ценностной основы национальной валюты.

Как отмечено в Послании Главы государства народу Казахстана, «недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию и Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора».

По мнению экспертов, к внут­ренним факторам инфляции также относятся высокие темпы прироста денежной массы по сравнению с ростом экономики, когда избыточное денежное предложение выливается в проб­лему роста цен.

Наибольший прирост денежной массы в республике наблюдался в 2021 году, когда данный показатель подскочил сразу на 20,8%, или 5,2 трлн тенге. За январь – сентябрь 2022 года денежная масса выросла в Казахстане на 7,9% по сравнению с январем – сентябрем предыдущего года при росте ВВП всего на 2,8%.

С учетом этого в антиинфля­цион­ном «колчане» Правительства должны быть и меры, связанные с сокращением прак­тики наращивания денежной массы, созданием условий для исключения дефицита отдельных видов продовольственных товаров в периоды межсезонья. И все же главной проблемой остается высокая импортозависимость казахстанского внутреннего рынка.

Догоняющее развитие

В текущем году, как и в прошлом, инфляция наблюдается во всем мире. При этом экономика РК, чрезмерно зависимая от внешних поставок, сталкивается ко всему прочему и с импортом инфляции. Поэтому в перспективе ее градус в стране может снизить не столько повышение базовой ставки Нацбанка, сколько реальные шаги Правительства по созданию условий для импортозамещения, развития товаропроводящей и другой торговой инфраструктуры.

Напомним, на расширенном заседании Правительства в минувшем году Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями все еще не осуществлены. При этом в стране отсутствует система определения баланса ключевых товаров на рынке.

– Правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров, а также разработать единую информационную систему мониторинга ситуации в данной области, – поручил Глава государства.

По данным МТИ РК, в настоя­щее время пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования на продовольственном рынке. Усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек, выделены оборотные средства перерабатывающим предприя­тиям. Утвержден также порядок формирования товарного баланса, прорабатываются вопросы поставки овощей в периоды межсезонья.

По словам вице-премьера – главы Минторга и интеграции Серика Жумангарина, на сегодня с учетом интересов производителей продовольственных товаров пересмотрены подходы при установлении пороговых и предельных розничных цен. В чис­ле основных мер стабилизации рыночной ситуации – стимулирование частных инвестиций в торговую отрасль.

Кроме того, ведется проработка вопросов выдачи земельных участков для строительства торговых объектов, в том чис­ле около 70 новых овощехранилищ. К 2027 году долю современных форматов торговли планируется довести с нынешнего 31% до 70%.

Между тем на практике политика импортозамещения в Казахстане пока не дает ожидаемого эффекта. Предприятия, занятые в сфере производства товаров повседневного спроса, не могут нормально развиваться в условиях отсутствия доступных кредитных ресурсов. Поэтому, если граждане страны тратят свои сбережения на покупку необходимых товаров, состоящих из импорта, то это явно не добавляет уверенности отечественному производству. То есть поддерживать экономический рост через систему стимулов, как это происходит сегодня, уже становится невозможным. Нужны реальные шаги по привлечению инвестиций отечественного бизнеса в сферу импортозамещения.

Из предыдущего опыта мы знаем, что можно строить какие угодно гипотетические прог­нозы на будущее, однако любое государство в этом плане опирается на основы реальных социально-экономических дос­тижений. В сфере продовольственной безо­пасности внутреннего рынка это прежде всего источники сырья для пищевой промышленности.

Другая не менее существенная проблема – растущие коррупционные издержки бизнеса, их накладка на себестоимость производимой и поставляемой на рынок продукции.

В целом, как отмечают эксперты, эффективность господдерж­ки бизнеса – это не столько выделяемые объемы целевых бюджетных средств, сколько реальные темпы роста производительности труда отечественных предприятий, способст­вующие подъему внутреннего производства и нормализации ценовой ситуации на рынке. В противном случае Правительство при ограниченности рыночных инструментов по сдерживанию инфляции будет и далее действовать неэффективными методами запрета на повышение цен поставщиками продукции, наращивать бюджетные расходы на социальные выплаты, что, как правило, оборачивается впоследствии «девятым валом» роста инфляции.

По мнению Премьер-минист­ра Алихана Смаилова, в борьбе с инфляцией большое значение имеет системная работа по насыщению внутреннего рынка собственными продуктами питания, созданию условий для их хранения в период межсезонья. При этом нужны своевременные меры со стороны региональных комиссий по расследованию посреднических схем.

– Наша основная задача – обеспечение граждан товарами первой необходимости по доступным ценам, – подчеркнул глава Правительства.