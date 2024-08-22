Выдачу кредитов, многократно превышающих доходы заемщиков, запретили в РК

Банки и финансы
127
Гульмира Кунапия
корреспондент

Нововведение связано с принятием дополнительного пруденциального норматива 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще одна новая мера по совершенствованию регулирования финрынка введена АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, расширен состав пруденциальных нормативов банков и микрофинансовых организаций (МФО) за счет нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика.

«Это позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода. Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика, который ограничивает периодические платежи заемщика на уровне 50% от ежемесячного дохода заемщика», – пояснили в госоргане.

Агентством на первом этапе будет осуществляться мониторинг фактических значений коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и МФО. На втором этапе в 2025 году будет установлено нормативное значение коэффициента.

Разработчик обещает, что новый норматив позволит ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и не допустить выдачу кредитов, которые многократно превышают доходы заемщиков.

Ранее сообщалось о других новых нормах по кредитованию физлиц. 

#кредиты #доходы #заемщик

Популярное

Все
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Небезопасный детский сад
Аферист в погонах
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей
Белый верх – темный низ?
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
АЭС станет ключевым звеном
Требований немного, но они непреложны
Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана
Как в Казахстане стимулируют рост самостоятельности регионов
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
«Помогли детям из регионов ЧС, но ущемили права других ребят» – мажилисмен о распределении грантов
Медикаменты контрабандой пытались провезти в Казахстан
Арлан и Ханшайым-ару готовы к встрече гостей
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в Казахстане
Бывший зять Карима Масимова объявлен в розыск
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Ставить цели и добиваться их
Как предотвратить изменение климата?
Чтобы старость была счастливой
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Решить проблему дефицита
«Капля» работает на урожай
В «солнечный» период жизни
Военный суд отреагировал на видео с участием сына мажилисмена Даулета Турлыханова
Застройщиков обяжут выплачивать фактическую разницу за площадь дольщикам
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Ставки на кредиты снизят в Казахстане
Должников освободили от обязанности предоставлять сведения …
Как финрегулятор ограничит «кредитный шоппинг» казахстанцев
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]