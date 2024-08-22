Выдачу кредитов, многократно превышающих доходы заемщиков, запретили в РК

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Еще одна новая мера по совершенствованию регулирования финрынка введена АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, расширен состав пруденциальных нормативов банков и микрофинансовых организаций (МФО) за счет нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика.

«Это позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода. Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика, который ограничивает периодические платежи заемщика на уровне 50% от ежемесячного дохода заемщика», – пояснили в госоргане.

Агентством на первом этапе будет осуществляться мониторинг фактических значений коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и МФО. На втором этапе в 2025 году будет установлено нормативное значение коэффициента.

Разработчик обещает, что новый норматив позволит ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и не допустить выдачу кредитов, которые многократно превышают доходы заемщиков.

Ранее сообщалось о других новых нормах по кредитованию физлиц.