Как финрегулятор ограничит «кредитный шоппинг» казахстанцев

АРРФР приняло постановление в рамках закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно новому постановлению АРРФР, для недопущения закредитованности, банки, микрофинансовые организации (МФО) обязаны предоставлять в кредитные бюро информацию о заявлениях клиентов на заключение договора займа в режиме реального времени, передает корреспондент Kazpravda.kz

В сведениях будут указаны ИИН физического лица, сумма и цель банковского займа/микрокредита.

Кроме этого кредитные бюро будут отражать в режиме реального времени в кредитном отчете клиента информацию об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.

Установление добровольного отказа на получение кредитов позволит оградить граждан от мошенников и минимизировать случаи оформления кредитов без ведома заемщика, а также защитить от задолженности по фиктивным кредитам.

«Нововведения позволят кредиторам обладать информацией об одновременной подаче заявки от граждан в различные банки/МФО и позволит исключить так называемый кредитный шоппинг», - убеждены разработчики.

В АРРФР напомнили, что с февраля 2024 года законодательно введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов на портале электронного правительства. На сегодня 461 тыс. граждан оформили добровольный отказ от получения кредита.

Также законом с 1 сентября 2024 года дополнительно вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, незаконно оформленным в период установления добровольного отказа от получения кредита.

С 20 августа 2024 года ввели запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента.

С этого же дня кредиторы также обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам. При этом требования к клиенту должны быть прекращены на основании вступившего в законную силу решению суда, в котором будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

Кроме того, АРРФР обяжет банки списать кредиты, выданные без согласия одного из супругов.

Ранее сообщалось о том, что в РК установили максимальные суммы потребительских кредитов.