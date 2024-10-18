В России разрешат пользоваться электросамокатами с 16 лет

Транспорт , Россия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Также планируется запретить движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам и проезжей части

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщают Известия со ссылкой на протокол совещания, которое проводилось в департаменте кабмина по транспорту, представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифир, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы по итогам совещания пришли к решению увеличить минимальный возраст пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 16 лет, а для управления необходимо будет получить права, передает Kazpravda.kz.

Как отмечает газета, с 16 лет в России можно получать водительское удостоверение, например, на мопеды и мотоциклы, тогда как на автомобили и другой транспорт - с 18 лет. Кроме того, власти планируют запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части, сообщается в документе.

«Для выработки единого комплексного подхода к регулированию ведомства провели совещание. На нем обсуждали общественный запрос как со стороны пешеходов об ограничении движения СИМ по тротуарам, так и со стороны водителей об исключении их движения по дорогам», - пояснили газете в Минтрансе РФ.

Как сообщается, анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал, что повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано. 

 

 

#Россия #самокат #СИМ

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