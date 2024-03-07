В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка

Общество
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Инара Канкенова

По итогам голосования в Instagram-аккаунте ведомства среди 55 участниц из каждой воинской части убедительную победу одержала ефрейтор Карлыгаш Болусбаева из Алматы. Стоит отметить, что в прошлогоднем аналогичном конкурсе она заняла почетное второе мес­то, отстав от победительницы всего на 627 голосов. Но теперь титул «Вице-мисс-2023» она обновляет на «Мисс Национальная гвардия-2024».

фото предоставлено Национальной гвардией РК

Карлыгаш Ораловна – старший специалист-бухгалтер воинской части 5571 им. Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момыш­улы. Родилась она в поселке Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области. Гордится своей малой родиной, красота которой умиляет не только местных жителей, но и туристов из разных стран. Край славится своей природой, яблоневыми садами. Карлыгаш росла в любящей и заботливой семье. Мама, Роза Садыковна, работала медицинской сестрой, двух дочерей приучала с малых лет к труду, честности, порядку.

В школе Карлыгаш была активисткой, участвовала в соревнованиях по волейболу и в вокальных конкурсах. Спорт сформировал в ней уверенность в себе, выработал характер, целеустремленность и волю к победе. К слову, волейболом она увлечена и по сей день. А еще среди хобби – настольный теннис и пение. После 9-го класса Карлыгаш продолжила обучение в колледже по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Закончив учебу, работала во «Французском доме» представителем известных брендов, именно здесь она научилась коммуникабельности.

Но свое призвание, как рассказывает ефрейтор Болусбае­ва, видела в другом. Среди одноклассников Карлыгаш было множест­во детей военнослужащих, и, глядя на их родителей в красивой военной форме, она мечтала носить такую же. В 2018 году ей представилась возможность трудоустроиться по своей специальности в воинскую часть 6654, дислоцирующуюся в ее родном поселке. Узнав о решении стать военнослужащей, мама очень обрадовалась и до сих пор гордится поступком дочери.

Воинский коллектив хорошо встретил ее. Она служила с профессионалами своего дела – Ириной Лопатиной и Ириной Зибицкой. Очень много теплых и приятных воспоминаний оставила воинская служба в Каракемере. Она всегда будет благодарна и своей наставнице Татьяне Вайзиди, которая передала ей свои знания и опыт.

Сейчас Карлыгаш воспитывает 9-летнюю дочь Айлин и тоже, как в свое время ее мама, прививает девочке такие качества, как патриотизм и уважение к старшим. Кстати, в 2020 году Айлин принимала участие в фотоконкурсе «Я – защитник Родины» и получила благодарственное письмо от главнокомандующего Национальной гвардии РК.

Ефрейтор Болусбаева считает, что благодаря правильному воспитанию и своей целеустремленности она добилась многого. Среди достижений – и конкурс «Мисс Национальная гвардия-2024». После прошлогоднего второго места ее цель – стать лучшей версией себя – достигнута! Карлыгаш благодарит всех своих друзей за поддержку.

– Вера в успех – это половина успеха. Упорство, умение не сдаваться и двигаться дальше привели меня к победе, – поделилась Карлыгаш. – Благодаря этому конкурсу можно увидеть универсальность женщин-военнослужащих: они могут одновременно служить Родине, добросовестно работать и воспитывать детей, оставаясь при этом женственными и красивыми.

Вне зависимости от занимае­мых должностей представительницы прекрасной половины человечества всегда вносят особую трепетную нотку в суровые будни армейской службы, они укрепляют дисциплину и морально-психологический дух. Считается, что предназначение женщины быть матерью и хранительницей домашнего очага определено природой, однако женщины-военнослужащие добросовестно и качественно несут ратную службу, выполняя служебно-боевые задачи наравне с мужчинами.

– В Международный женский день желаю всем девчатам побольше света и тепла, легкости и улыбок. Пусть перед вами будет всегда широкая и прямая дорога к успеху. Не останавливайтесь на достигнутом и смелее покоряйте все вершины самосовершенствования. Помните – миссия всегда выполнима! Всем крепкого здоровья, семейного счастья, большой любви и всех благ, – пожелала женщинам победительница.

#конкурс #Нацгвардия #профессия #8 марта #Карлыгаш Болусбаева #ефрейтор

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