В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка
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Инара Канкенова
По итогам голосования в Instagram-аккаунте ведомства среди 55 участниц из каждой воинской части убедительную победу одержала ефрейтор Карлыгаш Болусбаева из Алматы. Стоит отметить, что в прошлогоднем аналогичном конкурсе она заняла почетное второе место, отстав от победительницы всего на 627 голосов. Но теперь титул «Вице-мисс-2023» она обновляет на «Мисс Национальная гвардия-2024».