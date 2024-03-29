В ряде регионов в связи с паводками объявлен режим ЧС

В некоторых населенных пунктах из берегов вышли реки и затопили дома и улицы, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

В Актюбинской области в Темирском районе 28 марта реки Уил, Темир и Бабатай вышли из берегов и затопили жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах.

В настоящее время проводятся работы по борьбе с паводком. Пострадавшим жителям оказывается помощь.

Режим ЧС местного масштаба объявлен также в Хобдинском и Мугалжарском районах области.

«28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия», - сказал аким Хобдинского района Изгилик Тынымгереев.

ЧС и в Аксуатском районе области Абай, Актобе, Уральске, в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области. Как отмечают синоптики Костанайской области, такого паводка за всю историю в регионе не было. На полях – горы снега, в несколько раз превышающие норму.

«Мы принимаем все возможные необходимые меры: в первую очередь, из зон подтопления талыми водами эвакуировали 443 человека (г. Аркалык – 307 человек, Амангельдинский район – 46 человек, Жангельдинский район – 90 человек). Всего по области откачано воды за период паводка около 200 тыс. м3, за истекшие сутки 85 тыс. м3», - отметил глава области Кумар Аксакалов.

Создана комиссия по оценке ущерба.

В Западно-Казахстанской области в селе Коржын Каратобинского района, в результате обильного снеготаяния и осадков в виде дождя произошел подъем устья реки Жаксыбай, подтоплено 30 частных жилых домов. Около 300-400 человек были эвакуированы в сельскую школу села Коржын. Движение автотранспорта приостановлено. Введён режим ЧС по Каратюбинскому району.

О том, что происходит в регионах, можно прочитать здесь.