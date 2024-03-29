Ищут людей, «тонут» улицы и дома

Общество
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Работы продолжатся до полного снятия угрозы населению

фото пресс-службы акимата области

Как уже сообщалось ранее, в ряде регионов республики произошло значительное увеличение уровня воды, приведшее к паводкам. Чтобы обуздать сезонную стихию, в круглосуточном режиме работают республиканский и региональные оперативные штабы. В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, КНБ – всего порядка 4 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. Ситуация находится под усиленным контролем Правительства.

В области Абай талыми водами отрезано село в Аксуатском районе. До районного центра – 120 километров. На местной реке Богас произошел подъем уровня воды, из-за чего размыло дорогу перед единственным мостом, ведущим в поселок Киндикти.

В поселке 147 домов, в которых проживают 662 человека. Местные власти заранее готовились к паводкам и людям загодя доставили продукты первой необходимости и медикаменты. Трое суток в Аягозском районе ведутся поиски троих пропавших мужчин, а с 26 марта начались поиски еще двух граждан, выехавших на тракторе из подсобного хозяйства «Шалхар» в сторону села Карагаш.

Нынешнее половодье бьет рекорды в Актюбинской области. Бессонную ночь пережил аэропорт им. Алии Молдагуловой. В стрессе и хобдинцы. От большой воды уже пострадали маленькие села вроде Каная в Хобдинском районе. В 65 километрах от райцентра десяток дворов вдруг оказался настоящим островком, откуда срочно пришлось эвакуировать людей. На лодках вывезли в основном женщин и детей, мужчины рискнули остаться присматривать за хозяйством.

Минувшая ночь была полна тревоги и для жителей Кобды. В 00.00 часов началось заседание противопаводкового штаба с учас­тием вице-министра МЧС РК генерал-майора Ерлана Нурпеисова. Тревожная ситуация возникла в связи с тем, что вода, хлынувшая со степи, в два раза превысила прошлогодний ­объем. Пришлось срочно эвакуировать жителей Кобды, отгонять в безо­пасное место скот. Ощутима в этом поддержка в⁄ч 20982, предоставившей 83 человек и восемь единиц спецтехники, а также службы ЧС Мангистауской области – 52 человек и пять единиц спецтехники.

В Акмолинской области в Кокшетау прибывающая из разлившейся речушки Кылшакты вода буквально топит район «привокзалки». Без преувеличения, нынешнее половодье стало рекордным, затопив многие дома и улицы в селе Коянды Целино­градского района. Ситуацию в Коянды стабилизировали еще 27 марта. Откачали 80 тыс. кубометров талых вод.

Режим ЧС объявлен в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области. И с каждым днем положение только ухудшается. «Плывут» целые деревни – дома и скот, людей в срочном порядке эвакуи­руют на лодках и вертолетах.

Сообщается, что за последние три дня в безопасное место вывезены около 200 человек. Но точные цифры пока неизвестны. Многие деревни остались без света и связи. Такого паводка в этих местах не было уже 30 лет.

На помощь костанайским службам экстренного реагирования прибыли спасатели и военные из Кызылординской и Карагандинской областей. Всего за период паводка в регионе откачано уже порядка 100 тыс. кубометров воды. Но ситуацию обостряют проливные дожди, обрушившие­ся на Торгайский регион.

Виноваты зима и рельеф местности – так сегодня отдельные чиновники пытаются объяснить образовавшиеся в Павлодарской области «озера» и переливы через автомагистрали... При этом идет ссылка на то, что согласно данным специалистов регионального филиала «Казгидромет», количество выпавших осадков по области на 50% выше, чем за прошлый год. Бурное таяние снега в регионе только началось, но уже есть факты перелива через них паводковых вод. Подобное повторяется в регионе из года в год. В Павлодаре скопилось большое количество воды. Хуже всего ситуация на углу улиц Ворушина и Теплова. Каждый день стоят мотопомпы, качающие воду. Из-за отсутствия стока вся вода скапливается, плюс снег плохо убирают во дворах поселков. В Павлодаре – другая причина затопления, где коммунальные службы в основном занимались очисткой от снега и наледи центральных улиц. А примыкающие к ним боковые проезды и дворы оставляли на конец зимы. И вот теперь «дворовые» потоки разливаются по окрестностям.

#паводок #весна #подтопление #талые воды #половодье

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