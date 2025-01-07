В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Сделано в Казахстане
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Руководители южнокорейской компании Samsung Electronics и отечественного предприятия Silk Road Electronics заключили соглашение о производстве телевизоров в Казахстане.

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Линию по их сборке установят на заводе бытовой техники в городе Сарани, что находится в Карагандинской области. Ее запуск намечен на второй квартал 2025 года. Телевизоры Мade in kz предназначены для продажи как на внутреннем рынке, так и в странах Центральной Азии. Благодаря дислокации производства в Казахстане электроника южнокорейского бренда станет доступнее для потребителей.

Добавим, что сейчас на Саранском заводе бытовой техники выпускают восемь видов товаров, в числе которых – пылесосы, стиральные машины, электрические водонагреватели и кухонные плиты. Есть линия по сборке жидкокристаллических телевизоров марки Shivaki. Производственная мощность предприятия – 1,1 млн приборов в год.

#завод #Сарань #бытовая техника #Samsung

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