В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Линию по их сборке установят на заводе бытовой техники в городе Сарани, что находится в Карагандинской области. Ее запуск намечен на второй квартал 2025 года. Телевизоры Мade in kz предназначены для продажи как на внутреннем рынке, так и в странах Центральной Азии. Благодаря дислокации производства в Казахстане электроника южнокорейского бренда станет доступнее для потребителей.

Добавим, что сейчас на Саранском заводе бытовой техники выпускают восемь видов товаров, в числе которых – пылесосы, стиральные машины, электрические водонагреватели и кухонные плиты. Есть линия по сборке жидкокристаллических телевизоров марки Shivaki. Производственная мощность предприятия – 1,1 млн приборов в год.