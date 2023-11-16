В семье должно быть безопасно

В Астане под председательством Аиды Балаевой состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Темой встречи стало предотвращение бытового насилия. Глава Нацкомиссии назвала эту работу одной из наиболее значимых задач для современного общества.

Аида Балаева подчеркнула важность активного участия гражданского сектора и лидеров общественного мнения в разработке и реализации эффективных мер по борьбе с негативным явлением.

– По поручению Главы государства принят ряд действенных мер для ужесточения наказания за бытовое насилие, включая изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регис­трации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об админис­тративных правонарушениях без заявления потерпевших. Теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Сегодня нам необходимо усилить работу, разработав конкретную программу действий. Нацкомиссия уже предложила несколько инициа­тив и проектов, направленных на определение приоритетов, – отметила Аида Балаева.

Она проинформировала участников заседания, что число прив­леченных к ответствен­ности за бытовые правонарушения возросло за четыре месяца (с 1 июля 2023 года, когда была усилена ответственность за такого рода деяния).

Если во втором квартале текущего года к ответственности было привлечено 7 тыс. лиц, то в третьем – уже 27 тыс. человек. В 2023 году к административной ответственности привлечены 60 тыс. правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тыс. защитных предписаний.

Судами установлено 12 тыс. особых требований к поведению правонарушителей. В целом в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, тяжких преступлений – на 12%.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева рассказала о работе по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по обеспечению безопасности женщин и детей и профилактики бытового насилия. Предложениями по усилению противодействия семейно-бытовому насилию и неотвратимости наказания поделилась правозащитница Айман Умарова. Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи рассказала о духовно-нравственном воспитании и повышении роли родительской общественности в данном процессе.

По итогам работы, проведенной в сфере противодействия семейно-бытовому насилию, подготовлен и презентован ряд законодательных и организационно-практических инициатив. В частности, члены Нацкомиссии высказались за криминализацию бытового насилия против женщин и детей, а также за разработку мер по предотвращению повторных случаев насилия.

Предложено ввести отдельную статью «Насилие в семье» в Уголовной кодекс в качестве самостоятельного состава прес­тупления. Это позволит лучше реагировать на подобные случаи и обеспечит специализированную подготовку сотрудников полиции, прокуратуры и судов.

Внесение изменений предлагается также в Закон «О профилактике бытового насилия». Так, предполагается включение новой статьи «Участие общественности в профилактике бытового насилия», которая будет предусматривать ряд мер, направленных на активное участие общественности в предотвращении семейного насилия.

Особое внимание уделяется введению в законодательство нормы об «экономическом насилии». Она направлена на регулирование системной поддержки женщин, столкнувшихся­ с семейным насилием. Таким образом, предлагается установить законные механизмы, обеспечивающие необходимую поддержку пострадавшим.

Кроме того, предложено тиражировать «дорожную карту» «Казахстан без насилия в семье», принятую Генеральной прокуратурой в 2018 году. Этот проект уже был успешно реализован в качестве пилотного в двух районах Туркестанской области. Эксперты рекомен­дуют расширить его реализацию на все регионы страны.

На заседании участники также обсудили основные направления, которые будут включены в Комплексный план по противодействию домашнему насилию. Работа над ним Национальной комиссией уже начата.

Члены Нацкомиссии подчерк­нули необходимость усиления межведомственного взаимодействия, особенно в вопросах профилактики. В рамках акции «16 дней без насилия», которая стартует 25 ноября, будут проведены информационно-разъяс­нительная работа, масштабные мероприятия.

– Безусловно, все эти меры дадут положительный эффект. Нам важно создать систему, которая не только наказывает нарушителей, но и предупреж­дает повторение преступлений. Это ключевой момент в нашей борьбе с насилием в семье. Мы должны действовать совместно и последовательно, чтобы обеспечить безопасность женщин и детей в нашем обществе, – резюмировала Аида Балаева.

По итогам заседания Национальной комиссией было принято решение инициировать ряд экспертных встреч для обсуж­дения вопросов, касающихся­ семейно-бытового насилия.