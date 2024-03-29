В семье Федосияди все говорят по-казахски

На примере своего жизненного опыта кызылординский грек Андрей Федосияди рассказывает, насколько свободно владеет казахским языком и как эти знания помогают ему в быту и на работе.

А беседа о знании государственного языка началась с оказии.

– Вы интересный корреспондент, берете интервью про казахский язык, а вопросы мне задаете на русском, – на чистом казахском языке делает он деликатное замечание.

– Материал выйдет на русском языке, – парирую в оправдание.

– Но тогда я не смогу как следует передать свои чувства и отношение к языку, – сказал он и продолжил разговор на казахском языке.

Таким образом выходит, что этот материал публикуется в переводе.

Однако все по порядку. Андрей Федосияди родился в поселке Тасбогет, который в то время был административным центром Сырдарьинского района. Пос­ле окончания восьмого класса средней школы № 178 юноша поступил в СПТУ-13 учиться по специальности «механизатор мелиоративных работ». Однако дип­лом ему не пригодился. В переходные 90-е, когда в стране было тяжело найти работу, парня пригласили в отряд спасателей. Так, с 1996 года Андрей работает спасателем оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Андрей вырос в интернациональной семье. Его отец Юрий Ставрович – потомок греков, депортированных в Казахстан в 40-е годы прошлого столетия. Он родился в Кызылорде, всю жизнь проработал сварщиком на Тасбогетской автобазе, сейчас на заслуженном отдыхе. Мать Рая Гаязовна – представительница тюрко­язычного этноса – татарка из Шадринска Курганской области России. Работала в детском саду, ныне тоже пенсионер. Чета Федосияди вырастила троих детей, все члены семьи свободно разговаривают на казахском языке.

– Все наши соседи в Тасбогете были казахами. И мое детство, разумеется, прошло с казахскими мальчишками. Дети, сами знаете, как промокашка – все впитывают легко и быстро. Так произошло и со мной – играя с казахами, я сам стал казахом. Это сейчас ставят воп­рос о популяризации государственного языка, но в Кызылорде с этим проблем не было никогда. Сколько себя помню, у нас в городе на казахском языке говорило все старшее поколение – русские, украинцы, греки, корейцы, чеченцы и другие. И сейчас как минимум 90% населения в области говорит на родном языке. Исключение составляют, наверное, приезжие, – делится собеседник.

Андрей с супругой Ольгой воспитывает двоих детей. Артем владеет русским, казахским, английским, немецким языками и учится на языковеда. Дарья учится в 7-м классе и занимается танцами.

– Ни у меня, ни у моих родителей нет желания уехать из Казахстана. Кызылорда – моя Родина, я здесь родился, вырос, живу, работаю, ращу детей. Знание языка титульной нации считаю данью уважения к родной земле, соседям, друзьям, стране. А в Греции живут родственники отца, с ними общаемся в соцсетях, рассказываем о новостях в Кызылорде, одним словом, у каждого свой выбор, своя жизнь. Считаю, что казахский язык – язык межнационального общения. Сейчас, повзрослев, я по-другому осознаю роль государственного языка в обществе, в семье, жизни каждого гражданина страны, – говорит он.

Андрей рассказал и об особом менталитете жителей Кызылординской области.

– Я побывал во всех регионах страны и могу утверждать, что в Приаралье язык хорошо сохранился. Конечно, понимаю, что существуют диалекты, используются заимствованные слова, но все равно в Кызылорде язык чище. А еще особо отмечу, что казахский язык очень богатый. В нем множество синонимов, поговорок и пословиц. Я в различных ситуациях час­то использую такие сравнения, которые коротко и ясно доводят суть сказанного. А это составляющая успеха, к примеру, в спорах и дискуссиях, – делится размышлениями Андрей Федосияди.

Между тем он рассказал о случаях, когда отличное знание казахского языка приводило к забавным ситуациям.

– У меня с детства привычка, вижу казаха – сразу обращаюсь на государст­венном языке. Многие мои собеседники при этом теряются. И, наверное, по привычке начинают мне отвечать по-русски. Таким я обязательно делаю замечание: «Сен қазақсың ғой, неге қазақша сөйлемейсін?» Часто люди, которые не могут поддержать разговор на казахском языке, начинают стесняться меня. Конечно, интересуются, откуда знаю язык, где вырос, кто научил. В основном это происходит со знакомыми или коллегами, с которыми можно и пошутить. Но бывали случаи и с незнакомцами. Однажды в поезде один попутчик завел, мягко скажем, нелицеприятный разговор со своими знакомыми. Я его оборвал: «Сіз не деп тұрсыз? Болмайды өйтіп айтуға!» Спикер, смутившись, сразу покинул купе, – рассказал Андрей.

Как поделился опытный спасатель, знание казахского языка всегда помогает в работе. К примеру, во время профилактических обходов квартир и домов, расположенных на берегу Сырдарьи, он свободно изъясняется с населением на казахском языке. Также не испытывает проблем в работе с документами.

– Не скажу, что я филолог, но читаю и прекрасно понимаю, что написано, и заполняю сам бумаги. Добавлю, что на поисковых операциях мы с коллегами изъясняемся на казахском языке, спасатели должны понимать друг друга с полуслова. Такова специфика работы, – говорит он.

Андрей – высококлассный профессио­нал, водолаз-инструктор первого класса, стаж работы 28 лет. На международных соревнованиях спасателей выступает в качестве судьи, что подтверждает его высокий уровень квалификации. К тому же он полиглот, владеет несколькими языками. А в работе спасателей даже разговорный уровень разных языков – это огромный плюс. Кроме того, как представитель другого этноса он с блеском защищает честь своей организации на различных общественных мероприятиях – читает стихи, поет песни. Два года назад, к примеру, участвовал в акции к 175-летию Абая Кунанбайулы.

Знание казахского языка помогает Анд­рею и на семейных праздниках, таких как беташар, шілдехана-бесік той, тұсау кесер и других. Для него уже давно в порядке вещей поздравлять всех на казахском языке. А Наурыз мейрамы для него – особенный праздник со всеми его традициями.

– С детства Наурыз отмечаем вместе с соседями, друзьями, наурыз-коже готовим вместе. Вот сейчас идет месяц Рамазан, мы ходим на вечерние трапезы. Вообще, в Кызылорде этим никого не удивишь, это давно уже в традициях – приглашать и общаться с казахами на их языке, угощать национальными блюдами, соблюдать обычаи, вместе праздновать. Это же классно!