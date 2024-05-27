В Семее ветер сорвал крышу жилого дома

Аким провел выездное совещание по частичному обрушению крыши в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Семея

Фото: пресс-служба акимата Семея

По данным акимата, 26 мая на пульт ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме провисает крыша, есть риск ее обрушения.

На пятиэтажном многоквартирном жилом доме 1984 года постройки частично оторвалась крыша на площади 70 квадратных метров. Общая площадь кровли – 160 кв.м.

Сегодня аким города Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым.