В Семее ветер сорвал крышу жилого дома

Аким провел выездное совещание по частичному обрушению крыши в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Семея
По данным акимата, 26 мая на пульт ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме провисает крыша, есть риск ее обрушения.
На пятиэтажном многоквартирном жилом доме 1984 года постройки частично оторвалась крыша на площади 70 квадратных метров. Общая площадь кровли – 160 кв.м.
Сегодня аким города Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым.
«По итогам выездного совещания Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека. Руководителям отделов жилищной инспекции и отдела строительства поручено держать все работы на строгом контроле до завершения», – отметили в госоргане.