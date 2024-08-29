В Семее задержан иностранец с техникой для обзвона по мошеннической схеме

Правонарушитель находился на съемной квартире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
Сотрудники управления криминальной полиции области Абай установили и задержали иностранца, который на съемной квартире в Семее подключал к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров.
Данная аппаратура должна была использоваться в мошеннических схемах по обзвону граждан РК, по наработанной схеме, представляясь сотрудниками банков и госорганов.
«По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства, начато досудебное расследование. Устанавливаются пострадавшие от действий подозреваемого», – детализировали в правоохранительных органах.