В Семее задержан иностранец с техникой для обзвона по мошеннической схеме

Правонарушитель находился на съемной квартире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления криминальной полиции области Абай установили и задержали иностранца, который на съемной квартире в Семее подключал к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров.

Данная аппаратура должна была использоваться в мошеннических схемах по обзвону граждан РК, по наработанной схеме, представляясь сотрудниками банков и госорганов.