Общество

В Северо-Казахстанской области есть герои, способные взыскивать алименты даже с мертвых…

Андрей Кратенко

Пятый алимент

Мистические вещи творятся в Северо-Казахстанской области. Пусть двери между измерениями, как в фильме «Пятый элемент», не открываются, зато есть герои, способные взыскивать алименты даже с мертвых…

В ходе проверки деятельности судебных исполнителей выяснилось, что один из них еще 11 марта 2022 года прекратил производство в отношении должника в связи с его смертью. Но уже 22 июня в отношении покойного было вновь возбуждено исполнительное производство на… 25 тенге, которые покойник «возместил» в тот же день и в полном объеме. После чего судебный исполнитель со вздохом облегчения закрыл свой отчет о проделанной работе.

По информации из отдела специальных учетов управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Северо-Казахстанской области, практика возбуждения исполнительного производства в отношении умерших должников установлена в 33 случаях, а на использование «мертвых душ» в отчетах решились 12 судебных исполнителей.

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