В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Новый год – время чудес и тепла, особенно для тех, кто дарит миру новую жизнь. В 2024 году в Северо-Казахстанской области родились 4,2 тыс. детей.

Фото акимата СКО

Современный перинатальный центр с высококвалифицированной командой из 53 врачей и 10 будущих специалистов, обучающихся в резидентуре за счет бюджета, обеспечивает качественную медицинскую помощь на каждом этапе. Особую радость приносят достижения программы «Аңсаған сәби». Благодаря использованию современных методов, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), в 2024-м 102 североказахстанские семьи стали родителями.

В области проживают 7,4 тыс. многодетных семей, каждая из которых получает социальную поддержку: пособия, льготы на проезд, доступное жилье и льготные ипотечные программы. Эти меры направлены на создание комфорт­ных условий для воспитания детей и улучшение качества жизни. Среди тех, кого поздравили акимы СКО и Петропавловска, были семьи Жакуповых, где растут семеро детей, и Светланы Кулаги, у которой восемь малышей. Такие примеры вдохновляют и укрепляют веру в силу семьи, которая остается главным источником тепла и радости. В уютной атмосфере перинатального центра подарки также получили Асемгуль Сагитова и Манат Маханбеталиева, ставшие мамами в шестой раз.

#СКО #Аңсаған сәби #новорожденные #Новый год

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