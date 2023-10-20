В шахтах Акмолинской области погибло 3 нелегальных старателя

Один из них погиб в результате взрывной волны

Фото: metalmininginfo.kz

За незаконное проникновение на шахты в Степногорском регионе к административной ответственности привлечено более 4 тысяч нарушителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

За последние 5 лет за незаконное проникновение на шахты в Степногорском регионе, где расположены золотодобывающие рудники группы компаний «Алтыналмас», к административной ответственности по статье КоАП "Незаконное проникновение на охраняемые объекты" привлечено 4 295 лиц, из них повторно – 480 лиц, более 3-х раз – свыше 100 человек.

Также за 2023 год в шахтах погибло 3 нелегальных старателя. Один из них, как сообщают в госоргане, погиб в результате взрывной волны. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Кроме того, лишь за последние 2 года начаты 8 досудебных расследований за незаконные проникновения на охраняемые объекты.

"Напомним, что в соответствии с требованиями действующего законодательства за незаконное проникновение на опасный производственный объект предусмотрена административная ответственность по статье 506 КоАП и уголовная ответственность по статье 269-1 УК РК, санкция статьи, которой предусматривает от семи до десяти лет лишение свободы", – рассказали в прокуратуре.