Тело военнослужащего Нацгвардии обнаружили в Шахтинске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В квартире одной из многоэтажных домов Шахтинска нашли повешенным военнослужащего Нацгвардии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РгК «Орталық» Национальной гвардии РК

В пресс-службе Национальной гвардии РК прокомментировали ситуацию.

«13 октября в городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Командование РгК «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», - сообщили в РгК «Орталық» Нацгвардии РК.

По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе.