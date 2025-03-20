В школах Австрии запретили мобильные телефоны

Образование,Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Запрет вступит в силу с 1 мая

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Запрет на мобильные телефоны вступит в силу с 1 мая и будет действовать во время уроков и на переменах для учеников до восьмого класса включительно», - заявил журналистам новый министр образования республики Кристофа Видеркера (от партии NEOS).

Он уточнил, что это коснется начальных, средних, специальных школ и гимназий.

При этом, по его словам, школы могут самостоятельно делать некоторые исключения, например в случаях, когда использование мобильного необходимо в учебных целях.

В октябре 2024 года власти Норвегии собирались ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. 

#школа #запрет #Австрия #мобильный телефон

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