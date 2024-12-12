В Швейцарии избрали женщину на пост президента страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Отмечается, что результат набранных ею голосов «ниже среднего», какой был и у ряда предыдущих глав государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Министр финансов Карин Келлер-Саттер станет президентом Швейцарской Конфедерации в следующем году. Парламент избрал либеральную женщину из Санкт-Галлена в среду, набравшую 168 из 203 действительных голосов», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В парламенте подчеркнули, что из 232 бюллетеней 23 были не заполнены, 6 недействительны, а еще 35 голосов достались другим кандидатам.

В Швейцарии глава государства избирается парламентом из числа членов Федерального совета (правительство) сроком на один год без права переизбрания на следующий срок. Ранее президентский пост занимала Виола Амхерд.

Ранее стало известно, что впервые в истории Намибии президентом республики станет женщина. По итогам голосования Нанди-Ндаитва, выступавшая от правящей партии SWAPO (South West Africa's Peoples Organization - Народная организация Юго-Западной Африки), получила поддержку 58 процентов избирателей.