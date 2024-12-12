В Швейцарии избрали женщину на пост президента страны

Европа
34
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Парламент Швейцарии избрал президентом страны на 2025 год 60-летнюю Карин Келлер-Саттер, занимающую пост министра финансов республики

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Отмечается, что результат набранных ею голосов «ниже среднего», какой был и у ряда предыдущих глав государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Министр финансов Карин Келлер-Саттер станет президентом Швейцарской Конфедерации в следующем году. Парламент избрал либеральную женщину из Санкт-Галлена в среду, набравшую 168 из 203 действительных голосов», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В парламенте подчеркнули, что из 232 бюллетеней 23 были не заполнены, 6 недействительны, а еще 35 голосов достались другим кандидатам.

В Швейцарии глава государства избирается парламентом из числа членов Федерального совета (правительство) сроком на один год без права переизбрания на следующий срок. Ранее президентский пост занимала Виола Амхерд.

Ранее стало известно, что впервые в истории Намибии президентом республики станет женщина. По итогам голосования Нанди-Ндаитва, выступавшая от правящей партии SWAPO (South West Africa's Peoples Organization - Народная организация Юго-Западной Африки), получила поддержку 58 процентов избирателей. 

#президент #Швейцария #женщина #избрание

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Как защитить ребенка от рака?
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
«Серебро» – на первенстве планеты...
...«Бронза» – на чемпионате Азии
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
Портрет, вдохновленный легендой
И Дом культуры, и спортзал
Пять побед в пяти финалах
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

В Германии установили трехметровую золотую «елку»
Белый холст выставили на аукцион за 1,4 миллиона евро
Макрон отказался досрочно уйти в отставку
Во Франции левая оппозиция требует отставки Макрона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]