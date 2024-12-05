Женщина впервые станет президентом Намибии

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на выборах главы государства

Фото: REUTERS/Noah Tjijenda

Впервые в истории страны президентом республики станет женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По итогам голосования Нанди-Ндаитва, выступавшая от правящей партии SWAPO (South West Africa's Peoples Organization - Народная организация Юго-Западной Африки), получила поддержку 58 процентов избирателей. Прогнозы, что в стране может пройти второй тур выборов, не оправдались.

«Намибийская нация проголосовала за мир и стабильность», - заявила сама 72-летняя Нанди-Ндаитва после объявления результатов выборов.

Действующий глава государства Нанголо Мбумба поздравил ее с победой и заявил, что народ Намибии «написал новую главу в истории конституционной демократии».

«Я не сомневаюсь, что под ее руководством будущее намибийского народа может стать только светлее», - отметил Мбумба.

Однако оппозиция не спешит признавать победу Нанди-Ндаитвы. Ее соперник Пандулени Итула от партии «Независимые патриоты за перемены», получивший 25 процентов голосов, заявил, что многие избиратели были лишены возможности воспользоваться своим правом голоса, а потому он не признает итоги выборов. Примечательно, что эту позицию он занял еще до того, как были объявлены результаты.

После вступления в должность (церемония инаугурации назначена на 21 марта) Нанди-Ндаитва станет пятым президентом Намибии с момента обретения страной независимости. Еще в 1970-х годах она была членом подпольного движения за независимость Намибии. В нынешнем правительстве она занимала кресло министра иностранных дел (с 2012 года), была вице-премьером (с 2015), пока в минувшем феврале ее не повысили до вице-президента. Это было связано со смертью президента Хаге Гейнгоба. Исполнять его обязанности стал предыдущий вице-президент Нанголо Мбумба. На выборах главы государства он не стал выставлять свою кандидатуру, правящую партию представила Нанди-Ндаитва. Среди других политиков она выделяется тем, что не запятнана коррупционными скандалами, в которых оказались замешаны некоторые ее однопартийцы.

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