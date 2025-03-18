В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»

Мошенничество
126
Венера Баталова
корреспондент

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - добавили в агентстве.

#финпирамида #вкладчики #Nazira Gold

Популярное

Все
Новые виды производств появятся в Костанае
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
От идей – к практическим шагам
Вопрос сохранения генофонда нации
Современные технологии в лингвистике
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Необходима качественная и оперативная работа
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Определена повестка заседания
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Что делает женщину красивой?..
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Преодолели трудности, наладили дело
Поручено подготовить план мероприятий
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Параллельные миры Нуртая Жардемова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Неучтенный скот – потенциальная угроза
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший к…
Казахстанцев предупредили о мошенничестве в e-Salyq Azamat …
Мошенница продавала костанайцам несуществующие товары из Ки…
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]