В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - добавили в агентстве.