В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.