В Шымкенте задержаны блогер и его подельники

В Шымкенте пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся вымогательством денежных средств под угрозой распространения в социальных сетях компрометирующих видеоматериалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Polisia.kz

По данным полиции, местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тысяч подписчиков, совместно с тремя сообщниками целенаправленно вел видеосъемку предпринимателей и государственных служащих.

В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Полученные видеоматериалы он использовал как средство давления, требуя от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях.

Подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Проводятся следственные мероприятия.