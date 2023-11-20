В Сиане открылся постоянно действующий казахстанский павильон

Достигнута договоренность об открытии постоянно действующего казахстанского павильона в городе Сиане (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Генеральное консульство Казахстана приняло участие в 7-й международной выставке Шелковый путь и Китайской выставке сотрудничества, инвестиций и торговли «Восток – Запад».

В рамках выставок генконсульством РК при поддержке Торгово-промышленной палаты Сианя достигнута договоренность об открытии постоянно действующего казахстанского павильона.

Кроме того, в здании дипломатической миссии совместно с акиматом Алматинской области была организована бизнес-конференция с участием финансовых институтов и частных инвесткомпаний. По итогам В2В переговоров подписаны более 15 соглашений и меморандумов о дальнейшем сотрудничестве в области строительства, по управлению ЖКХ, сельского хозяйства и животноводства, импорта и экспорта продовольственных товаров и так далее.