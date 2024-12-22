В Сирии повстанцы назначили первых министров в правительстве

Политика
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В переходном правительстве Сирии пост главы МИД займет активный деятель оппозиции Эсаад Хасан Шейбани, а министра обороны - инженер Мархаф Абу Касра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: rouydad24.ir

В Сирии повстанцы, свергнувшие правителя этой страны Башара Асада, сообщили о первых назначениях в переходном правительстве. Как передает в ночь на воскресенье, 22 декабря, агентство dpa, Эсаад Хасан Шейбани станет главой МИД. В то же время министерство обороны возглавит инженер со специализацией в области сельского хозяйства Мархаф Абу Касра.

По данным турецкого информагентства Anadolu, Шейбани - выпускник факультета английского языка и литературы Университета Дамаска. Агентство dpa указывает на сообщения СМИ, согласно которым он также имеет степень магистра в области политологии и международных отношений. С начала гражданской войны в стране в 2011 году Шейбани активно участвовал в деятельности сирийской оппозиции.

В ходе войны под контролем правительственных сил находилось около двух третей территории страны, напоминает dpa, в то время как северо-запад Сирии с 2017 года находился под управлением исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). В этой "администрации" Шейбани занимал должность главы отдела политических дел. Как передает Anadolu, он отвечал за "взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций, включая учреждения ООН и гуманитарные структуры".

Новый министр обороны Сирии Абу Касра родился в городе Хальфаджа в провинции Хама, отмечает dpa. Он является одним из самых известных лидеров ХТШ.

#Правительство #назначения #Сирия

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