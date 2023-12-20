В снежном плену

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Михаил Тё, Жамбылская область

Выпавший в регионе снег доставил немало хлопот местным исполнительным органам и массу неприятностей водителям, следовавшим по международному транспортному коридору Западная Европа – Западный Китай.

фото пресс-службы акима области

Обилие осадков стало для многих неожиданностью, из-за чего в природной ловушке оказались тысячи автомобилистов. Основная часть застрявших в пути из-за нулевой видимости и заметенных дорог была зафиксирована в Кордайском районе. Многие водители знают, что на его территории по трассе, соединяющей Алматы и Тараз, есть одноименный горный перевал, который всегда считался труднопроходимым и довольно опасным участком. Даже после того как была проложена новая дорога, автовладельцы, как правило, здесь двигаются медленно и с особой аккуратностью. Осадки только усугубили ситуацию.

Во время обильного снегопада и разбушевавшейся метели стали поступать первые сигналы с просьбой о помощи. И с каждым новым днем их становилось все больше. Вместе с тем в 30 населенных пунктах Кордайского, а также соседних – Шуского и Мойынкумского районов было зарегистрировано аварийное отключение электроэнергии.

В связи с резким ухудшением погодных условий республиканская трасса и часть дорог областного значения были временно закрыты. Также на какой-то период было приостановлено движение поездов.

На территории Кордайского и Шуского районов объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Сразу же был сформирован региональный оперативный штаб. Власти призывали граждан оставаться дома, чтобы не искушать судьбу. На восстановление линий электропередачи в селах отправились 23 аварийно-спасательных отряда ТОО «ЖЭС». Была открыта линия экстренной помощи областного департамента по ЧС, создано несколько пунктов обогрева, где спасенных обеспечивали горячим питанием.

Из-за большого фронта работы на выручку попавшим в снежный плен поспешили не только спасатели, но и полицейские, представители дорожных служб, работники местных исполнительных органов, а также военнослужащие. К решению проблемы подключились и таразские волонтеры, которые собрали продукты питания и товары первой необходимости для тех, кто на протяжении нескольких дней находился посреди степи. В самый пик активной работы руку помощи пострадавшим протянули спасатели из Кыргызской Республики. Общими усилиями обстановку на автодорогах региона удалось стабилизировать.

По информации акимата области, все застрявшие в сугробах спасены. Всего за прошедшее время совместными силами из снежного плена вызволено около 5 тыс. человек.

Между тем в соцсетях распространилась ложная информация о том, что якобы во время ЧС погиб целый ряд граждан, и даже приложен список с фамилиями и именами. По официальным данным, к счастью, погибших не зарегистрировано. Известно только, что из-за обморожения несколько человек были доставлены в Кордайскую районную больницу, но опасности для их здоровья нет. Местные власти предупреждают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание по статье 274 УК РК.

В настоящее время движение восстановлено. Но все зависит от погодных условий. Ситуация находится на строгом контроле местных властей. Вдоль дороги на территории Кордайского, Шуского, Рыскуловского районов, а также в городе Таразе и на границе с Туркестанской областью полицией установлено пять блокпостов.

#ЧС #погода #спасатели #дорога #снег #снегопад #автомобилисты

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