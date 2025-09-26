Китайская соцсеть переходит под контроль бизнеса США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Американский президент Дональд Трамп 25 сентября подписал сделку с Китайской Народной Республикой (КНР) по продаже американского сегмента TikTok.
«Могу сказать, что особенно молодежь действительно хотела, чтобы это произошло. Они не хотели, чтобы TikTok закрыли. И я сам, знаете, немного привык к TikTok», — заявил он, комментируя данное событие журналистам и подписывая исполнительные указы в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп отметил, что у него также есть аккаунт на данном сервисе. Президент США уточнил, что присутствие на данной платформе с момента начала его предвыборной компании поспособствовало приобретению «рекордного числа» голосов молодых избирателей.
Трамп 25 сентября назвал «беспрецедентно хорошим» ход дел с Пекином.