В США подписали сделку с Китаем о TikTok

США,Китай
55
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Китайская соцсеть переходит под контроль бизнеса США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Американский президент Дональд Трамп 25 сентября подписал сделку с Китайской Народной Республикой (КНР) по продаже американского сегмента TikTok.

«Могу сказать, что особенно молодежь действительно хотела, чтобы это произошло. Они не хотели, чтобы TikTok закрыли. И я сам, знаете, немного привык к TikTok», — заявил он, комментируя данное событие журналистам и подписывая исполнительные указы в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп отметил, что у него также есть аккаунт на данном сервисе. Президент США уточнил, что присутствие на данной платформе с момента начала его предвыборной компании поспособствовало приобретению «рекордного числа» голосов молодых избирателей.

Трамп 25 сентября назвал «беспрецедентно хорошим» ход дел с Пекином.  

#Китай #США #TikTok

Популярное

Все
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Полны надежд и устремлений
Милосердие – это действие
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Распоряжение Главы государства о назначении
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

В США подписан указ о смертной казни в Вашингтоне
Пентагон срочно созвал военных высшего ранга со всего мира
В Китае построили самый высокий мост в мире
Рианна стала мамой в третий раз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]