Мероприятия начнутся в Нью-Йорке во вторник, 9 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я.
Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени планирует выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представит видение Казахстаном международной ситуации, в том числе, предложения по реформированию Организации Объединенных Наций.