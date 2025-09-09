В США стартует юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН

Политика,В мире,ООН
26
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мероприятия начнутся в Нью-Йорке во вторник, 9 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz

Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я.

Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.  

В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.  

В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени планирует выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представит видение Казахстаном международной ситуации, в том числе, предложения по реформированию Организации Объединенных Наций. 

#Токаев #ООН #США #Нью-Йорк

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Как ИИ помогает педагогам
Цифровизация становится новой национальной идеей
Господдержка помогла фермерам
Мастер-класс мирового уровня
Уроки большого спорта
На кортах Китая и США
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Внимание каждому региону
Наращивая промышленную мощь
Бронзовый прыжок
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Отечественное производство полного цикла
Созидательный потенциал духовной дипломатии
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

В Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту почти 4 км
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в…
Скрипку Эйнштейна выставили на торги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]