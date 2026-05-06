В США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»

В мире,США
Айман Аманжолова
корреспондент

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что операция "Эпическая ярость" и наступательные действия США против Ирана завершены. Однако военные США продолжат сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

США завершили наступательные действия против Ирана и операцию "Эпическая ярость", заявил госсекретарь Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме.

"Операция "Эпическая ярость" завершена, как президент и уведомил Конгресс. Мы закончили этот этап", - сказал он.

1 мая Дональд Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны против Ирана в связи с режимом прекращения огня. Таким образом, администрация Трампа обошла закон от 1973 года, согласно которому Белому дому необходимо заручаться поддержкой Конгресса для продолжения вооруженного конфликта, который продолжается более 60 дней.

По словам Рубио, администрация Трампа "не считает это юридическое требование конституционным", однако продолжает соблюдать отдельные положения закона для "сохранения хороших отношений с Конгрессом".

Накануне США начали новую операцию "Проект Свобода", в рамках которой американские военные будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе. Трамп пригрозил Ирану ответными мерами в случае атак на американские корабли.

По словам Рубио, речь идет о "не наступательной, а оборонительной операции".

"Стрельбы не будет, если по нам не откроют огонь первыми", - пояснил госсекретарь США.

В ночь на 6 мая Трамп написал в соцсети TruthSocial, что операция "Проект Свобода" будет "поставлена на паузу на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли финализировать и подписать соглашение" с Ираном. По словам президента США, об этом его попросили Пакистан "и другие страны".

4 апреля глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Азизи написал в соцсети X, что любое американское вмешательство в судоходство в Ормузском проливе будет расценено как нарушение перемирия, вступившего в силу 8 апреля.

Блокада Ормузского пролива Ираном, введенная после начала войны, перекрыла мировой рынок нефти, газа и удобрений. США в ответ установили контрблокаду иранских портов.

Переговоры между двумя странами остаются в тупике с момента заключения перемирия. Единственный раунд переговоров прошел 11 апреля в Пакистане и завершился безрезультатно.

