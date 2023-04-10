В стабильном режиме

Статьи
0
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Это о паводковой ситуации в области. Вывод сделан после аэровизуального обследования нескольких районов региона.

фото пресс-службы облакимата

Глава региона Ермек Маржикпаев и начальник ДЧС Нурлан Атыгаев проинспектировали наиболее паводкоопасные участки области – Зерендинский, Сандыктауский и Атбасарский районы. Прежде всего были обследованы гидротехнические сооружения, земляные валы и дамбы возле населенных пунк­тов. Осмотрены русла рек Жабай, Шагалалы, Айдабульская плотина, Чаглинское водохранилище.

Установлены и взяты на контроль места скопления талых вод, а также естественные маршруты их прохождения через населенные пункты, расположенные вдоль реки Жабай. В районе Атбасара проверены лога, земляной вал, места переливов автодорожного полотна.

Облет паводкоопасных участков названных районов произведен с целью оценки общей картины текущей паводковой ситуации, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения мест движения и скопления талой воды и потенциальной угрозы населенным пунктам, сообщила пресс-служба акимата области.

По словам начальника ДЧС Нурлана Атыгаева, в Зерендинском и Сандыктауском районах снежные запасы все еще велики, а половодье на реке Жабай в Атбасаре практически достигло своего пика.

«При этом подтопленных населенных пунктов нет. На сегодняшний день в круглосуточном режиме работают областной и Атбасарский, Сандыктауский районные штабы. В целом в Целиноградском, Аршалынском и Ерейментауском районах паводковая обстановка стабильна, угрозы подтопления нет, поэтому здесь решено закрыть районные антипаводковые штабы. Сейчас все внимание сосредоточено на центральных районах облас­ти», – сказал он.

«Главные задачи на сегодня – не допустить подтоплений, своевременно контролировать попуск талых вод. Прошу не расслабляться. Большая работа проведена, но ситуация должна находиться на круглосуточном контроле», – заключил аким области.

Было отмечено, что по результатам облета будут приняты соответствующие решения, касающиеся недопущения подтоп­ления населенных пунктов и транспортной инфраструктуры.

Добавим, на реках области своевременно ликвидированы ледяные заторы. Взрывные работы проведены на 25 участках рек Ерейментауского, Шортандинского, Астраханского, Атбасарского, Сандыктауского, Целино­градского районов. И эта работа будет продолжена. Кроме того, для мониторинга возможных рисков и принятия оперативных мер на паводкоопас­ных реках и гидротехнических сооружениях действуют 92 круглосуточных поста наблюдения.

Вопрос безопасного пропуска паводковых вод находится на особом контроле.

Популярное

Все
В Шымкенте неуправляемый автобус врезался в толпу пешеходов: четверо погибших
Токаев  выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову
Сбитая автобусом в Шымкенте девушка госпитализирована в тяжелом состоянии
Жители Атбасара убили собаку, для того чтобы ее съесть
В центре Марселя обрушился многоэтажный дом
Пять человек пострадало из-за обрушения дома в  Марселе
Схема движения автобусов изменилась в Астане из-за ремонта
Возросло число погибших при наезде автобуса в Шымкенте
Трагедия в Шымкенте: ручной тормоз поставили уже после ДТП
Бывшему председателю СПК Актобе продлили срок ареста
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Шымкенте: видео
Крупный пожар произошел на складе в Алматинской области
Словесная перепалка на берегу Капчагая закончилась дракой
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Поддержка и стимулы
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
В своем выступлении в рамках первой сессии Парламента нового созыва Глава государства указал на важность юридической защищенности медицинских работников, отметив, что депутатам следует уделить должное внимание решению данного вопроса
В Алматы трое туристов попали под лавину (видео)
Избившему журналистку мужчине вынесли приговор в Атырау
В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент четко определил основные параметры, которым должен соответствовать Налоговый кодекс
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Осуждены трое жителей Акмолинской области за продажу ворованных авто из России
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Массовое убийство собак попало на видео в Жанаозене
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Из горящего дома в Кентау спасли 50 человек
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода

Читайте также

Подешевели семь продуктов
Под защитой престижа
Завтра туризма
Дело продолжается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]