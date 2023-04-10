В стабильном режиме

Глава региона Ермек Маржикпаев и начальник ДЧС Нурлан Атыгаев проинспектировали наиболее паводкоопасные участки области – Зерендинский, Сандыктауский и Атбасарский районы. Прежде всего были обследованы гидротехнические сооружения, земляные валы и дамбы возле населенных пунк­тов. Осмотрены русла рек Жабай, Шагалалы, Айдабульская плотина, Чаглинское водохранилище.

Установлены и взяты на контроль места скопления талых вод, а также естественные маршруты их прохождения через населенные пункты, расположенные вдоль реки Жабай. В районе Атбасара проверены лога, земляной вал, места переливов автодорожного полотна.

Облет паводкоопасных участков названных районов произведен с целью оценки общей картины текущей паводковой ситуации, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения мест движения и скопления талой воды и потенциальной угрозы населенным пунктам, сообщила пресс-служба акимата области.

По словам начальника ДЧС Нурлана Атыгаева, в Зерендинском и Сандыктауском районах снежные запасы все еще велики, а половодье на реке Жабай в Атбасаре практически достигло своего пика.

«При этом подтопленных населенных пунктов нет. На сегодняшний день в круглосуточном режиме работают областной и Атбасарский, Сандыктауский районные штабы. В целом в Целиноградском, Аршалынском и Ерейментауском районах паводковая обстановка стабильна, угрозы подтопления нет, поэтому здесь решено закрыть районные антипаводковые штабы. Сейчас все внимание сосредоточено на центральных районах облас­ти», – сказал он.

«Главные задачи на сегодня – не допустить подтоплений, своевременно контролировать попуск талых вод. Прошу не расслабляться. Большая работа проведена, но ситуация должна находиться на круглосуточном контроле», – заключил аким области.

Было отмечено, что по результатам облета будут приняты соответствующие решения, касающиеся недопущения подтоп­ления населенных пунктов и транспортной инфраструктуры.

Добавим, на реках области своевременно ликвидированы ледяные заторы. Взрывные работы проведены на 25 участках рек Ерейментауского, Шортандинского, Астраханского, Атбасарского, Сандыктауского, Целино­градского районов. И эта работа будет продолжена. Кроме того, для мониторинга возможных рисков и принятия оперативных мер на паводкоопас­ных реках и гидротехнических сооружениях действуют 92 круглосуточных поста наблюдения.

Вопрос безопасного пропуска паводковых вод находится на особом контроле.