Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды.

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января», - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ.

Отмены затронули в основном внутренние рейсы.

Согласно актуальному прогнозу синоптиков, снег в Стамбуле начнется после полуночи и продлится как минимум сутки.

В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.