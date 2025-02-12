В столице дан старт Году рабочих профессий

фото Игоря Бургандинова

В Астане проходит Фестиваль «Город рабочих профессий». Это первое мероприятие в череде событий, приуроченных к Году рабочих профессий, объявленному Главой государства. По словам организаторов, фестиваль на несколько дней станет площадкой для эффективного взаимодействия нынешних и будущих специалистов, работодателей и представителей организаций технического и профессионального образования.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, министр просвещения Гани Бейсембаев, представители крупных предприятий, а также студенты колледжей и школьники, которые, собственно, и являются целевой аудиторией фестиваля.

В современном городе молодежь может узнать, какие навыки необходимо освоить, чтобы найти свое место на рынке труда в настоящее время или в будущем. Смогут увидеть, в какой отрасли есть спрос. Для этого крупные предприятия нашей страны организуют выставку особого формата. Город рабочих профессий – это пространство, где пересекаются интересы работодателей и будущих работников.

Молодежи, которая только выбирает себе жизненный путь, мы хотим сказать, что рабочие профессии – это не низкопроизводительный труд, как почему-то многие думают. Сейчас это в первую очередь профессионалы, собирающие дроны, управляющие большими производствами. На восьми тематических улицах нашего фестивального города расположились несколько десятков компаний, которые ищут своих специалистов. Они демонстрируют высокотехнологичное оборудование, и у вас есть шанс попробовать свои силы: а смогу ли я управлять такой техникой? Здесь же можно побеседовать с ребятами, молодыми специалис­тами, которые, будучи призерами международных олимпиад, уже избрали для себя рабочую стезю. Желаю вам на этом фес­тивале найти своего работодателя, свой трудовой путь и друзей, – такими напутственными словами заместитель Премьер-министра дала старт масштабному мероприятию, которое продлится пять дней – вплоть до 15 февраля, на территории выставочного центра EXPO.

Приветственное слово сказал на открытии и министр просвещения Гани Бейсембаев:

– Интернационализация десяти колледжей страны – одно из основных направлений, включенных в план Года рабочих профессий. Его главная цель – повысить конкурентоспособность казахстанских колледжей на мировом уровне. В настоя­щее время 518 предприятий уже взяли шефство над колледжами, планируется довести количест­во предприятий, сотрудничающих с учреждениями среднего профессионального образования и поддерживающих их деятельность, до четырех тысяч. В текущем году колледжи и работодатели совмест­но разработают более двух тысяч образовательных программ, полторы тысячи педагогов пройдут производственную стажировку.

В планах у профильного минис­терства – внедрить опыт Венгрии в подготовке специалистов в области атомной энергетики, а китайского – в сфере IT, конструирования дронов и машиностроения. А еще в министерстве пообещали создать Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования. Аналогичные центры уже функционируют и хорошо зарекомендовали себя, к примеру, в Южной Корее.

На улицах иммерсивного города с вполне реальными специалистами и техникой (какие-то установки прибыли прямо с производств) можно, например, пожать лапу собаке-роботу, разработанному для спасения людей из-под завалов, или сфотографироваться за пультом управления продвинутого железнодорожного состава.

О том, почему решили участвовать в фестивале, нам рассказал менеджер центра металлурги­ческих исследований АО «АК «Алтыналмас» Бауржан Кучербаев:

– Мы представляем Дом обогатителя, где показываем, как работают технологи-обогатители, какие процессы проходят на предприятии. Принимаем участие в фестивале, потому что хотим привлечь внимание студентов и школьников, увлечь их техническим направлением. Отрасли нужны инженеры.

По словам специалиста, в нас­тоящее время технарей у нас в стране немного, всех потребнос­тей не закрыть. Но государство с каждым годом уделяет все больше внимания подготовке специалис­тов по узким специальностям, в вузах выделяются гранты для обучения металлургов. На самом «Алтыналмас» недостатка в кад­рах нет – работать к ним едут из всех регионов.

– Радует, что к нам приходит все больше молодежи, последние лет пять, наверное. Причины очевидны: предприятие работает бесперебойно, а это гарантия стабильности. Естественно, привлекает заработная плата – выше среднего по стране, это типично для горно-металлургической отрасли. Ну и, пожалуй, у молодых специалистов есть большой интерес к современным технологиям. Вот я, например, устроившись на работу после окончания Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева, все практические знания осваи­вал в прямом смысле руками. А сейчас ручной труд свелся в основном к протирке, чистке. Управленческие процессы уже давно автоматизированы, что упрощает условия труда и вмес­те с тем подогревает интерес к этому направлению, – уверен Бауржан Кучербаев. – Еще хотел бы отметить: те же пять лет назад выпускники вузов были гораздо слабее по подготовке. Всему приходилось учить на местах. Сейчас же ребята уже со студенческой скамьи разбираются и в горном деле, и в инновациях. Тут, я думаю, дело еще и в личной заинтересованности. Мы видим, что молодежь действительно хочет постигать и учиться новому.

К слову, у этого предприятия подписан меморандум с Горнотехническим колледжем Степногорска, отсюда на горно-обогатительные комплексы компании приходят обогатители, маркшейдеры, геологи, горняки. А остальные казахстанские вузы присылают практикантов. Хорошо показавших себя ребят приглашают на работу.

Вице-министр просвещения Едиль Оспан, в свою очередь, рассказал, что сейчас акцент будет сделан на колледжах, чтобы прицельнее донести до подрас­тающего поколения, что стране нужны рабочие профессии и что не надо бояться таких специализаций, воспринимая их в качестве синонима тяжелому труду. Стоит задача – показать, что из колледжей выходят специалисты, которые управляют современными предприятиями при помощи технологий. Производство, сельское хозяйство, да и любая отрасль не могут обойтись без них.

По словам Едиля Оспана, минис­терство сейчас активно сотрудничает с предприятиями и организациями образования, мотивируя их взаимодействовать. Нынешний фестиваль – один из катализаторов этого процесса.

– В рамках Года рабочих профессий запланирован большой пласт профориентационной работы. Школьники будут проходить сначала профдиагностику, а потому мы усилим профориентационные службы в средних общеобразовательных организациях. Нами предусмотрены конкретные меры, чтобы дети уже в школе знакомились с производственным процессом. Это позволит им заранее определиться с выбором профессии. Чем раньше мы начнем такую работу, тем лучше. Но у каждой возрастной группы будет своя нагрузка, – рассказал о планах вице-министр, отметив, что и в комфортных школах теперь соз­даны условия для знакомства с ручным, производственным трудом.

По их подобию в инфраструктурном плане будут оснащаться и другие строящиеся школы, и уже работающие. В них появятся предметные кабинеты труда, которые и возьмут на себя роль мотивирующего и заинтересовывающего фактора.