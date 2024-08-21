В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
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Окончательные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане вывели в публичное поле три категории людей – тех, кто понимает, что наука и прогресс должны быть драйверами развития нашей страны, тех, кто искренне заблуждается, считая, что АЭС несет в себе опасность, хотя на угольных ТЭЦ вероятность разрушительной аварии значительно выше. И третьи – кто отрабатывает «заказы», цель которых – оставить Казахстан сырьевым придатком. Впрочем, есть и четвертые. Те, кто любит покричать. Неважно о чем. Главное – покричать.