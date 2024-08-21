В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции

...Огромный конференц-зал, выделенный одним из столичных отелей для проведения слушаний, вместил всех желающих в них участвовать. Ученые, представители госорганов, НПО, экс­перты, активисты, журналис­ты, а также блогеры, утописты и антиутопис­ты, глобалисты и антиглобалисты, противники атомной энергии и поборники топить дома чуть ли не саксаулом, приверженцы тео­рий заговоров – кажется, в обсуждении не приняли участие только представители масонских лож. Свободный мик­рофон был доступен для всех желающих. Какие только доводы в него не были произнесены, какие только децибелы он не выдержал в этот день! Но слушания прошли. Выслушаны были все. Даже те, чье мнение иначе как бредом не назовешь.

Однако эксперты из научной среды были терпеливы. Каждый выпад поборников саксаула был парирован аргументами в виде научно доказанных фактов. Оставалось только восхищаться выдержкой генерального директора Национального ядерного центра РК Эрлана Батырбекова, который демонстрировал не только обширные познания в отрасли, в которой он является признанным профессионалом, но и, в отличие от оппонентов, элементарные такт и интеллигентность.

Мы в своем материале возьмем лишь обоснованные страхи казахстанцев. Так, люди боятся повторения чернобыльской трагедии или аварии на Фукусиме. Эрлан Батырбеков по данному поводу рассказал, что в мире принято условно делить реакторные установки на так называемые поколения. Первое поколение реакторов обладало минимальным набором технологических защит. Их задача состояла в принципиальной демонстрации возможности использовать атомную энергию в мирных целях для выработки энергии. Второе поколение проектировалось в целях сделать этот процесс более выгодным экономически. В части технологических защит реакторы второго поколения, в их оригинальных проектных решениях, все же были далеки от совершенства. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд, произошедшая в 1979 году, а также безусловно крупнейшая в истории атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году заставили научное сообщество, да и всю атомную отрасль в целом кардинально пересмотреть свои подходы в отношении разработки, строительства и эксплуатации АЭС. Во главу угла были поставлены вопросы безопасности, с учетом этого была проведена масштабная модернизация уже действующих АЭС, а также внесены существенные изменения в проекты на тот момент разрабатываемых перспективных реакторных установок.

Так появилось третье поколение реакторов с совершенно иной философией безопасности и улучшенными технико-экономическими показателями в целом. Авария на АЭС второго поколения Фукусима в 2011 году инициировала существенное ужесточение требований по безопасности к уже имеющимся реакторам второго и третьего поколений и проектируемым перспективным реакторным установкам.

На сегодняшний день все реакторы, которые предлагаются мировыми поставщиками атомных технологий к строительству, относятся к поколению III и III+. При их разработке уже учтены все возможные инциденты и аварии, происходившие ранее и которые в принципе теоретически могут произойти. Современным реакторам присущи критерии так называемой внут­ренней безопасности, то есть сама физика реакторов сейчас устраивается таким образом, что при любом отклонении от условий нормальной эксплуатации всегда имеет место обусловленная физическими законами отрицательная обратная связь, возвращающая работу реактора в нормальный режим.

В стадии разработки в настоящее время находятся реакторы IV поколения, которые призваны замкнуть ядерный топливный цикл, расширить топливно-ресурсную базу атомной энергетики, обрести абсолютную безопасность и существенно снизить капитальные затраты на строительство.

– Для строительства в Казах­стане рассматриваются реакторы поколения III и III+. Данные реакторы максимально безопасны и имеют многократно дублирующие друг друга как пассивные, так и активные системы безопасности. Пассивные системы безопаснос­ти не нуждаются во внешнем подводе энергии и способны под действием естественных физичес­ких законов, таких как, например, гравитация, самостоятельно привести реактор в безопасное состояние, даже если оператор ошибся или бездействовал в принципе. Пассивные системы охлаждения в настоящее время способны самостоятельно отводить тепло от аварийного реактора в течение трех суток при полном бездействии со стороны персонала, – привел данные ученый.

Профессионалы-ядерщики есть

Второй блок вопросов, тревожащих граждан, – кто же будет обслуживать АЭС, есть ли в стране профессионалы?

Генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» Саябек Сахиев отметил, что для полноценного функционирования АЭС требуется 400 сотрудников с высшим образованием в области атомной энергетики. Согласно же международной практике, потребность в специа­листах для объектов атомной энергетики составляет около 2 000 человек, из которых 1 600 – оперативный персонал.

– Необходимые специалисты в области атомной энергетики будут подготовлены в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы, Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане и в двух университетах в Усть-Каменогорске. В настоящее время 1 649 студентов прошли обучение по направлениям «Ядерная физика», «Материалы для ядерной энергетики» и «Ядерная физика и атомная энергетика», – сказал глава Инс­титута ядерной физики.

Он подчеркнул, что студенты, обучающиеся по данным специальностям, могут выбрать для прохождения базовой практики Инс­титут ядерной физики и Национальный центр ядра. К слову, Институт ядерной физики сотрудничает с более чем 30 международными научными центрами и учебными заведениями. На слушаниях можно было оценить уровень квалификации молодых ученых физиков-ядерщиков, которые также выступали со своими доводами, делились своим видением развития атомной энергетики в Казахстане. Это интеллигентные, прогрессивные, ищущие люди, патриоты, которые хотят, чтобы Казахстан совершил научный и индустриальный рывок, а не топтался в стане стран, единственная судьба которых – быть сырьевым придатком.

А как у них?

На слушаниях был задан воп­рос о степени казахстанского участия при реализации проекта АЭС. Как выяснилось, при эксплуатации АЭС планируется полная казахстанская локализация. Директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин подчеркнул, что этот вопрос с самого начала не имел другого ответа.

– Как я уже сказал, планируется использовать отечественное ядерное топливо. В первую очередь топливо на 100 лет вперед. И нужно отметить, что на этапе строительства у нас есть достаточно большие возможности. Около 600 казахстанских специалистов сейчас работают на строительстве АЭС в Турции. Наша бригада монтажников работала на строительстве ядерного реактора БН-800 в России. То есть потенциал есть. Естественно, будет проведена аттес­тация таких бригад. И дальше при эксплуатации планируется 100-процентная казахстанская локализация, – сказал Тимур Жантикин.

На слушаниях не раз звучали доводы о том, что вот, мол, Япония не раз испытала аварии на своих АЭС. Испытала. Но не отказывается от атомной энергии. Потому что на сегодняшний день альтернативы ей нет. Потому что хотим мы того или нет, но энергии ветра не хватит, чтобы закрыть дефицит электроэнергии в Казахстане.

– В ближайшее время в стране будет организован референдум по строительству АЭС. Поэтому на сегодняшнем публичном обсуждении рассматриваются воп­росы, волнующие население, и высказываются различные мнения об АЭС, включая катастрофические события в Фукусиме и Чернобыле. Но несмотря на эти события, Япония и Россия не отказались от строительства атомных электростанций. В нас­тоящее время в обеих странах они обеспечивают не менее 30% энергетической стабильности. Во Франции, где недавно завершилась Олимпиада, АЭС обеспечивает до 70% энергетической стабильности, – подчерк­нул депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Выступающий отметил, что в стране сейчас наблюдается дефицит энергии, который через 10 лет может привести к серьезным последствиям. Поэтому в ходе общественного обсуждения эту тему следует рассматривать с научной точки зрения.

– В мире многие государства отказываются от угольной энергии. Взять, к примеру, нашего соседа – Китай. Я был в Пекине 12 лет назад. В то время в городе практически не было свежего воздуха. А сегодня он входит в число самых экологически чис­тых городов мира. Поэтому в нашей стране обязательно нужно обеспечить стабильную энергию. Сегодня на обсуждении звучат мнения о возможнос­ти различных инцидентов, но необходимо уделить внимание научному аспекту этих вопросов. На сегодняшний день в стране проведено три референдума, все они касались политических вопросов. Впервые в истории страны пройдет референдум на социальную тему, волнующую общество. Это говорит о реализации принципа «слышащего государства», озвученного Главой государства, – сказал депутат.

«А как же черное золото Казахстана – уголь?» – спрашивали все те же обыватели.

Сегодня в Казахстане 70% электроэнергии вырабатывается на угольных станциях, уровень износа которых очень высок. Об этом сообщила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова. По ее словам, некоторые из этих станций будут выведены из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом объем потребления электроэнергии в стране растет из года в год. По этой причине к 2035 году был утвержден специальный план. Согласно ему, в следующем десятилетии будут введены в эксплуатацию станции мощностью 26 тыс. МВт. Конечно, также предусмотрены работы по модернизации существующих станций и строительство новых.

Она также отметила, что в Казахстане активно развиваются возобновляемые источники энергии. Планируется строительство новых ветряных и солнечных электростанций. Из всех 26 тыс. МВт мощности около 10 тыс. МВт будет введено за счет ВИЭ.

По словам Гульмиры Мурсаловой, в настоящее время сложно привлечь финансирование на угольные станции. Это связано с тем, что последние имеют очень высокие показатели углекислого газа. Экологи же уже давно бьют тревогу, что весь Центральный Казахстан завален угольной золой...

Дышать углем или нет?

Об этом сказал депутат Мажилиса Никита Шаталов.

– На прошлой неделе мне довелось побывать на Топарской ГРЭС. Люди, живущие рядом с этой станцией, жаловались на то, что в ветреную погоду на улицах стоит едкий туман из золы. Она проникает в дома, в поселке становится нечем дышать. Мы ездили на золоотвалы и проверяли ход работ по рекультивации. Тем, кто ничего подобного никогда не видел вживую, рекомендую открыть YouTube или поискать новости о Топаре в Интернете. Угольная зола копилась десятилетия, это огромные горы промышленных отходов. Самой станции 60 лет. Технологии, понятное дело, устарели. И таких станций в Казах­стане много! Мы до сих пор большую часть электричества и тепла производим из угля, – рассказал Никита Шаталов.

К слову, за те же 60 лет вся атомная генерация в США произвела значительно меньше отходов. Отработанные урановые «таблетки» там занимают площадь одного супермаркета.

– Это не идет ни в какое сравнение. Подобную площадь отходов от угля у нас может сгенерировать один большой частный дом на печном отоплении за 7–10 лет. Но ядерные отходы хранятся в изолированном виде или вовсе в очень глубоких скважинах в горных породах. Мы любим все повторять, что атомная энергетика – это ответ на наши международные обязательства в части декарбонизации экономики. Но как человек, который многие годы дышал угольной пылью, хочу сказать, что это наши обязательства перед будущими поколениями казахстанцев. Никому такого не пожелаю, – сказал мажилисмен.

Были на слушаниях и те, кто, очевидно, исчерпав аргументы, говорил, что АЭС в нашей стране может привести к катастрофе в случае… войны!

И тут слово взял молодой активист из Темиртау Сабыр Аманбаев.

– Если мы боимся войны, зачем вообще что-то строить? Зачем строить школы, разрабатывать нефтяные месторождения, зачем нам строить родильные дома? Давайте останемся на уровне пещерного развития, – сказал молодой человек, вызвав одоб­рительные возгласы.

АЭС – это новый уровень энергетического и индустриального развития. Это возможность перестать быть исключительно сырьевым государством. Ведь продукты АЭС можно будет использовать для переработки меди и железа. А это новые рынки, новые доходы. Это другой уровень государства. Давайте не оставим страну на задворках промышленного прогресса, индустриализации и сделаем так, чтобы Казахстан перестал задыхаться от угольной золы.

На дворе XXI век. Прошли времена, когда люди боялись шайтан-машин, индейцы пугались кораблей конкистадоров, герои фильма «Человек с бульвара капуцинов» – поезда из немого кино. Без стабильного источника генерации мы будем вынуждены либо оставаться на угле, либо импортировать энергию из сопредельных государств. А мощности советской инфраструктуры постепенно заканчиваются. Тем более что мы намерены применять технологии новейшего поколения.