В столице пройдет Чемпионат Азии по эстетической групповой гимнастике

Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщила вице-президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Айгерим Арпабаева, передает Kazpravda.kz

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По ее словам, сегодня отечественные спортсмены уступают только сборной Японии.

«Казахстан конкурирует с Японией. Наши маленькие девочки (команда юниоров) заняли третье место. Эстетическая групповая гимнастика в Японии развивается уже десять лет. И мы только начинаем. Мы заняли второе место в группе сеньоров. Девочкам 19-21 год. Наши девушки 16-17. Мы думаем, что наши девочки подготовятся и займут первое место в следующем Чемпионате Азии в 2026 году в Астане», - сказала спикер.

Со слов Айгерим Арпабаевой, в стране есть база для проведения соревнований международного уровня. Так, в прошлом году в Алматы прошел Чемпионат мира.