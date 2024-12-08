В столице стартовал республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ

Фото: акимат Астаны

В Астане в спортивном комплексе «Аспан» проходит республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ, посвященный Дню Независимости, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В первый день соревнований участники будут соревноваться в программе «ката», демонстрирующей теоретические основы каратэ, а во второй день-в программе «кумитэ».

«Такой турнир проводится уже второй год подряд. Поскольку данный вид спорта только развивается, приехали 120 участников из 9 регионов. Для сравнения, это хороший показатель. Сегодня в конкурсе «ката» будут определены победители по точному показу базовых элементов спортсменами разных категорий. Особенность в том, что некоторые люди, которые не хотят вступать в бой, и граждане старшего возраста могут заниматься только этим направлением. Например, наш 44-летний участник соревнуется с молодежью и участвует в соревнованиях внутри страны», - сказал главный судья республиканского турнира Максим Вавил.

В республиканских соревнованиях разыгрываются призы в возрастных категориях от 8 лет и старше из городов Астаны, Алматы, Костанайской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей и области Абай.