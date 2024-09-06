Биометрию введут в студенческих общежитиях Казахстана

Образование , Технологии
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Венера Баталова
корреспондент

Данную меру ввели, чтобы не допустить случаи использования студенческих пропусков другими людьми

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения РК подготовило приказ «О некоторых вопросах размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях», передает Kazpravda.kz

Проект разработан для исполнения рекомендаций, содержащихся в заключении Высшей аудиторской палаты к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год по вопросам размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях.

В частности, проектом предусматривается:

- прогнозирование потребности ТиПО местами в общежитиях для эффективного использования бюджетных средств;

- введение альтернативной системы контроля и управления доступом – биометрической идентификации (Face ID) для студентов, проживающих в общежитии, по недопущению случаев использования пропусков студентов другими людьми;

- регламентация и детализация требований по времени проживания студентов в общежитии в месяц для ежемесячного учета количества фактически проживающих, в том числе проживания студентов в общежитии не полный месяц, отсутствия по болезни и другим причинам;

- уточнение редакции при расчете выплаты по государственному заказу на обеспечение студентов местами на период введения в стране чрезвычайного положения или ограничительных мер.

Так, указывается, что при необходимости дополнительных сведений по фактическому проживанию студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии.

При этом система контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, обеспечивает использование карточной идентификации или биометрической идентификации (Face ID).

При отсутствии возражения от студента в течение трех рабочих дней после отправки уведомления оператором считается подтверждением проживания его в соответствующем общежитии по умолчанию.

 

#студенты #общежитие #биометрия

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