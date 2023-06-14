Курьера с пистолетом и патронами в сумке задержали в Алматы

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Двух мужчин на мопеде задержали около экологического поста по Талгарской трассе, в курьерской сумке которых обнаружили пистолет и патроны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой Департамент полиции Алматы.

"Задержаны гр. Б., 1979 года рождения и гр. Г., 1982 года рождения. В курьерской сумке одного из них обнаружены и изъяты 17 патронов разного калибра и пистолет модели "Grand Power". В ходе предварительного исследования установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым, с возможностью стрельбы травматическими патронами", - говорится в информации.

При детальной проверке установлено, что данный пистолет числится похищенным, отметили в ДП.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 2 уголовной статьи "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

"Один из фигурантов ранее был судим за совершение ряда грабежей. Следствие по данному делу продолжается, в рамках уголовного дела назначено судебно-баллистическое исследование", – проинформировал начальник Управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.