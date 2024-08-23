В Сырымском районе закрыт вопрос с жильем для пострадавших от паводка

Возведение 114 типовых домов площадью 80 кв. м стартовало после подписания меморандума между акиматом области и фондом. Акимат определил и выделил земельные участки в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечил подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ осуществлен акиматом области совместно с местными общественными активистами.

В начале августа 14 семей отметили новоселье, в минувшую среду состоялось торжественное вручение ключей еще от 100 новых домов. Таким образом в четырех селах района возведено 114 домов. В благодарность фонду один из микрорайонов в райцентре – селе Жымпиты, где построены новые дома, получил название «Қазақстан халқына».

– Фонд «Қазақстан халқына» был создан по поручению Президента и выполняет важную миссию – быть рядом с нашими согражданами в трудное время. В этом году несколько регионов страны пострадали от разрушительных паводков. Всего при участии фонда «Қазақстан халқына» будет построено 627 домов в 20 населенных пунктах Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей. На сегодня 257 семей уже отметили новоселье, – сообщил председатель правления фонда Болат Жамишев, поздравляя сырымчан с этим знаменательным событием.

Аким области Нариман Турегалиев выразил благодарность строителям за высокие темпы работ и меценатам фонда за поддержку при ликвидации последст­вий ЧС, подчеркнув, что строительство нового жилья не только решит проблемы пострадавших от паводков, но и обеспечит значительный вклад в развитие Сырымского района.

– Глава государства поручил обеспечить граждан, пострадавших от паводка, всем необходимым. В связи с этим мы делаем все возможное, чтобы жители области, которых коснулось стихийное бедствие, вовремя получили жилье и положенные денежные компенсации. Большую поддерж­ку в этом оказывают меценаты и неправительственные организации. Благодарю общественный фонд «Қазақстан халқына» за вклад в строительство новых домов для западноказахстанцев, – сказал аким ЗКО.

Всего в областном центре и четырех районах региона строятся 775 домов для пострадавших от паводка. Для сельских жителей сданы в эксплуатацию 230 домов. Из 374, возводимых в Уральске, 334 уже распределены между нуждающимися. Завершение строительных работ намечено к началу учебного года. По данным пресс-службы акимата города Уральска, на сегодняшний день по решению комиссии около 2 000 семей должны получить жилье. Кроме построенных домов уже выкуплены 552 квартиры на первичном рынке жилья и 572 квартиры на вторичном. Таким образом жилье получили 1 458 семей с уральской пропис­кой. Работа комиссии при городском акимате продолжается.