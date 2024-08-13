В Талдыкоргане прошли публичные обсуждения по теме строительства АЭС в Казахстане

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

13 августа в Талдыкоргане состоялись публичные обсуждения касательно проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минэнерго, мероприятие собрало депутатов маслихатов всех уровней, членов общественных советов, представителей неправительственных организаций, ведущих экспертов в области энергетики, ученых и активных жителей областного центра, которые пришли выразить свое мнение относительно строительства АЭС.

Организатором выступил Гражданский альянс Казахстана, в качестве экспертов были приглашены представители Министерства энергетики РК, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики.

Спикеры в ходе выступлений представили планы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, а также ответили на вопросы, касающиеся безопасности, экологичности и экономической эффективности строительства АЭС.

Представители общественности и жители области Жетісу поделись своим мнением о строительстве АЭС и в рамках сессии вопрос-ответ задали экспертам актуальные вопросы.

Основными вопросами, которые возникли у общественности, были, в частности, вопрос применения современных технологий для возможного строительства АЭС. Жители области интересовались вопросом финансирования потенциального проекта, процессом утилизации отходов с АЭС, наличия кадрового потенциала и возможности создания новых рабочих мест, необходимых для обслуживания атомной электростанции.

Эксперты дали подробные ответы на указанные вопросы. В частности, по вопросу применения современных технологий экспертами было отмечено, что на текущий момент составлен шорт-лист передовых мировых компаний по строительству АЭС, куда вошли компании из стран Франции, КНР, Южной Кореи и РФ.

Касательно стоимости строительства было отмечено, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются низкой стоимостью ее эксплуатации в сочетании с большим сроком службы объекта.

Специалисты также детально пояснили вопрос экологической безопасности работы АЭС, отметив, что у АЭС отсутствует радиационный фон, а выбросы СО2 в атмосферу минимальны (в сравнении с теми же ТЭЦ).

Что касается утилизации отходов, то при работе реактора мощностью 1200 МВт образуется 50-60м3 радиоактивных отходов в год. Сейчас есть эффективные технологии для безопасного обращения с такими отходами, в отличии от ВИЭ, где не учитываются средства на утилизацию оборудования и восстановление окружающей среды.

Отработанное топливо не относится к отходам, поскольку там остается несгоревший уран и дополнительно образуется плутоний – еще один элемент, который используется в ядерном топливе.

После переработки отработавшего топлива специалисты получают сырье для нового топлива с еще большей энергетической составляющей.

Что касается наличия специалистов, в рамках строительства объекта вендоры обязуются обеспечить обучение местных кадров.

После полученных разъяснений свое мнение относительно развития атомной энергетики в стране высказали представители общественности области Жетісу.

Заслуженный ветеран энергетической отрасли, экс-директор АО «Талдыкорганская транспортно-электросетевая компания» Серик Демидов заявил, что время строить АЭС пришло, ведь атомная энергия является стабильным источником электроэнергии. Он также отметил, что строительство АЭС позволит внести значительный вклад в экономическое развитие нашей страны:

«Я проработал более 30 лет в сфере электроэнергетики. Мы все знаем, что Казахстан является энергодефицитной страной. Построена с Павлодарской области транзитная линия север юг. Этого тоже не хватает. Пришло время строить атомную электростанцию. В ближайшем будущем мы непременно почувствуем дефицит электроэнергии. 10 лет потребуется для ПСД и строительства станции. Но мы не можем стоять на месте. В Костанайской области открываются новые заводы, фабрики, почему не в нашей области?  Потому что у нас в Жетісу чувствуется дефицит электроэнергии. К примеру, в зимний период жителями региона потребляется более 35 МВт электроэнергии, а станция в городе Текели вырабатывает всего 24 МВт энергии.  Все регионы юга страны имеют потребности в электроэнергии. Энергия нужна и в медицине и радиологии. Наука должна осваивать новые горизонты»,– отметил он.

В свою очередь экс-руководитель ТОО «АСПМК-519» Виктор Сычев отметил, что на сегодня у нас в стране имеется дефицит электроэнергии, и мы его восполняем покупкой из зарубежа, которая не выгодна для нас и дорогостоящая. По словам Сычева, мы имеем большие программы по развитию ВИЭ, но при этом нам нужна мощная электростанция для восполнения дефицита электроэнергии.

«Решение – строительство собственной АЭС, поэтому нужно построить АЭС и не одну, а несколько надежных станций. Мы поддерживаем предложение коллег о безопасности и надежности проекта», – сказал Виктор Сычев.

Председатель ОЮЛ QAZAQSTAN CHERNOBYL ARDAGERLERI, совета ОО «Ветераны и инвалиды Чернобыля области Жетісу» Мустафа Хусаин в присутствии общественности подчеркнул, что полностью поддерживает строительство АЭС в Казахстане.

«Мир уже развивает термоядерную энергетику, а мы еще обсуждаем вопрос строительства АЭС. Мы поддерживаем инициативу, потому что мы и наши внуки должны жить в развитой стране»,  сказал Мустафа Хусаин.

В заключение встречи свою позицию высказали представители молодежи области Жетісу. От лица молодежи выступил Еркебулан Жакан, который, заявив о поддержке строительства АЭС, отметил, что с развитием технологий потребление энергии растет, и если не принимать срочных мер, то это станет проблемой для будущих поколений казахстанцев.

Приглашенные на обсуждение эксперты подчеркнули, что рассматриваемые для строительства АЭС технологии являются безопасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+. Этот тип реакторов отвечает всем требованиям МАГАТЭ и имеют улучшенные экологически показатели.

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