В Талдыкоргане установили музыкальный рекорд

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Накануне праздника на цент­ральной площади города прошел флешмоб «Үкілі домбыра». В нем приняли участие профессиональные музыканты, учащиеся музыкальных школ, воспитанники кружков и самоучки игры на домбре.

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В исполнении пяти тысяч музыкантов прозвучали широко известные и любимые в народе кюи «Балбырауын», «Бақтыбайдың әуені» и «Ерке сылқым».

Достижение было официально зарегистрировано главным редактором Книги рекордов Казахстана Кайратом Тазабековым, который вручил сертификат о таком впечатляющем рекорде представителю акимата области Жетысу.

– Это было эпичное зрелище, – рассказывает один из зрителей Дулат Саметов. – И здесь важен не только масштаб события, но и его духовная составляющая: музыка, тем более народная, – это вечная ценность. Может быть так, что через век эти кюи сыграют наши потомки, но уже в составе пятидесятитысячного ансамбля.

#Талдыкорган #домбра #флешмоб

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