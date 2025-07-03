В исполнении пяти тысяч музыкантов прозвучали широко известные и любимые в народе кюи «Балбырауын», «Бақтыбайдың әуені» и «Ерке сылқым».

Достижение было официально зарегистрировано главным редактором Книги рекордов Казахстана Кайратом Тазабековым, который вручил сертификат о таком впечатляющем рекорде представителю акимата области Жетысу.

– Это было эпичное зрелище, – рассказывает один из зрителей Дулат Саметов. – И здесь важен не только масштаб события, но и его духовная составляющая: музыка, тем более народная, – это вечная ценность. Может быть так, что через век эти кюи сыграют наши потомки, но уже в составе пятидесятитысячного ансамбля.