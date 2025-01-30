В театре «Астана Опера» состоялась премьера программы Nomad Inspiration

Гости вечера стали участниками уникального творческого эксперимента.
Организаторам удалось объединить современные хореографические техники балетмейстера Султанбека Гумара и инструментальную музыку этнофольклорного ансамбля HasSak, тем самым добившись редкой внутренней гармонии как в рамках отдельных номеров, так и в масштабе всей концертной программы.
Зрители впервые увидели хореографические композиции «Той бастар» и «Аралым», музыку к которым создал ансамбль HasSak, а также «Әлем» на музыку композитора Хамита Шангалиева. В программе были представлены номера этнофольклорного ансамбля HasSak: «ХасСақнама», «Ұлы Жібек Жолы», «Зәурен», «Аңсау», «Өрлеу», «Тұран жолбарысы» и «Тарту». Свои произведения музыканты-мультиинструменталисты исполнили сольно и в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Руслана Баймурзина.
Также публика аплодировала уже известным и полюбившимся постановкам Султанбека Гумара: «Мәңгүрт» на музыку Актоты Раимкуловой и RUH на основе композиции «Аманат» ансамбля HasSak. Зрители высоко оценили оригинальность и выразительность номеров, особо выделив мастерство и профессионализм артистов балета и музыкантов.
Стоит отметить, что реализация столь амбициозной программы стала возможной благодаря художественному руководителю балетной труппы театра «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой, которая активно поддерживает молодых хореографов.
Яркое событие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации.