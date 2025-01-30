В театре «Астана Опера» состоялась премьера программы Nomad Inspiration

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Организаторам удалось объе­динить современные хорео­графические техники балетмейстера Султанбека Гумара и инструментальную музыку этнофольклорного ансамбля HasSak, тем самым добившись редкой внутренней гармонии как в рамках отдельных номеров, так и в масштабе всей концертной программы.

Зрители впервые увидели хореографические композиции «Той бастар» и «Аралым», музыку к которым создал ансамбль HasSak, а также «Әлем» на музыку композитора ­Хамита Шангалиева. В прог­рамме были представлены номера этнофольк­лорного ансамб­ля HasSak: «ХасСақнама», «Ұлы Жібек Жолы», «Зәурен», «Аңсау», «Өрлеу», «Тұран жолбарысы» и «Тарту». Свои произведения музыканты-мультиинструменталисты исполнили сольно и в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Руслана Баймурзина.

Также публика аплодировала уже известным и полюбившимся постановкам Султанбека Гумара: «Мәңгүрт» на музыку Актоты Раимкуловой и RUH на основе композиции «Аманат» ансамбля HasSak. Зрители высоко оценили оригинальность и выразительность номеров, особо выделив мастерство и профессионализм артистов балета и музыкантов.

Стоит отметить, что реализация столь амбициозной программы стала возможной благодаря художественному руководителю балетной труппы театра «Астана Опера» ­Алтынай Асылмуратовой, которая активно поддерживает молодых хореографов.

Яркое событие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации.